Yatağanlılar'dan kömür ocağı tepkisi

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Çevre Platformu\'nun (MUÇEP) sekizinci toplantısına katılan Yatağan İlçesi\'nin Turgut Mahallesi sakinleri, kömür ocaklarının tarlalarının sınırlarına dayandığını belirterek, arazilerini satmaya başladıklarını dile getirdi.

MUÇEP\'in 30 üyesi Muğla\'nın Menteşe İlçesi\'ndeki İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi\'nde toplandı. Toplantıya katılan Yatağan\'ın Turgut Mahallesi sakinleri adına konuşan Mehmet Çedir, kömür ocaklarının tarlalarının sınırlarına dayandığını ve bazı köylünün arazilerini satmaya başladıklarını savundu. Köylülerin acil önlem alınmasını istemesi üzerine MUÇEP üyeleri bu konuyu yerinde görüşmek ve gerekli desteği verebilmek için, mahallelinin belirlediği bir günde Turgut Mahallesi\'nde acil bir toplantı yapılması kararı aldı.

MUÇEP sözcüsü Rezzan Şebin, TBMM gündemine gelmesi beklenen Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Korumama Yasa Tasarısı\'nın mevcut hali ile onaylanmaması için çalıştıklarını söyleyerek, \"Muğla kıyılarının Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) eliyle özel şahıslara tahsisi ile ortaya çıkan sorunlara karşı Kıyı Kullanımları Çalışma Grubu oluşturulup, kıyıların kullanımı ile ilgili alternatiflerin hazırlanarak, valilik ve kamuoyu ile görüşme, gelişmelere göre hukuksal sürecin başlatılması kararı aldık. Ayrıca Zeytinköy\'de yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılmasının sıkı bir takipçisi olunması, bölgenin ranta peşkeş çekilmemesi için, yörenin ağaçlandırılması ve yöre halkının mağduriyetlerinin giderilmesi için her türlü desteğin verilmesi kararları alındı\" dedi.

Toplantıda Bakanlık tarafından onaylanan Gökova Doğal Sit Alanı Projesi ile ilgili olarak çalışmaları koordine etmek amacıyla Gökova Cennet Kalsın Çalışma Grubu oluşturuldu. Gökova\'da dereceleri değiştirilen doğal SİT\'lerle ilgili yöre halkının bilgilendirilmesine karar verildi.

MUÇEP sözcüsü Rezzan Şebin bir sonraki MUÇEP toplantısının 4 Kasım 2017 Cumartesi saat 11.00\'de Marmaris\'te düzenleneceğini açıkladı.



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