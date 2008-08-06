Yatağan Termik Santralinin kazanı patladı

Yatağan Termik Santrali'nin üçüncü ünitesinde meydana gelen kazan patlaması sonucu arıtma devre dışı kaldı. Sistem ve bacadan siyah dumanlar çıkması üzerine baca gazı arıtma tesisi devre dışı kaldı ve havaya yoğun kirli duman yayıldı. 3x210 megawatt gücündeki Yatağan Termik Santrali'nin ikinci ünitesi bakımda olduğu için patlama öncesi üçüncü ve birinci üniteler arıtma ile çalışıyordu. Üçüncü ünitenin kazan patlamasından sonra santralde tek ünite ile elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Yeniköy Elektrik Üretim A.Ş. (YEAŞ) Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, üçüncü ünitede saat 13.41'de kazan patlaması meydana geldiğini belirterek, "Bugün saat 13.41'de Yatağan Termik Santrali'nin 3. ünitesi kazan patlaması sonucu devre dışı kaldı. Patlama nedeniyle arıtma otomatik olarak bacasından kirli duman verdi. 5 dakikalık bir geçiş sonrası 3. ünite devre dışı bırakıldı. Şu anda sadece 1. ünite elektrik üretimi gerçekleştiriyor. 2. ünite uzun süredir bakımda olduğu için üretim yapmıyordu. Bu gece 2. ünite de devreye girecek ve bu geceden itibaren iki ünite ile üretim devam edecek. Kazanı patlayan 3. ünite en kısa zamanda bakımı yapılarak devreye sokulacak" dedi.

Yatağan Termik Santrali'nin 3. ünitesinin kazan patlama anı saniye saniye görüntülenirken, yaklaşık 10 dakika 2. ünitenin bacasından havaya yoğun bir kükürtlü duman yükseldi. Santral yetkilileri kazan patlamasının hemen ardından üniteyi devre dışı bırakarak havaya daha fazla kirli duman çıkışını önlediler.



