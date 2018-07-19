Yatağan Termik Santrali'nde göçük; mahsur kalan işçilerden birinin cesedine ulaşıldı

Muğla Yatağan Termik Santrali'nde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu 11 işçi yaralanırken 2 işçi mahsur kaldı. Akşam saatlerinde göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çöktüğünü, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, içerde kalan 2 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Akşam saatlerinde göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, hastaneye kaldırılan 10 işçiden 5'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 5 işçinin tedavisi devam ediyor.