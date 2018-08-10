Yatağa ve solunum cihazlarına bağlı Yusuf, yardım bekliyor

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA\'da doktorların enfesalit (beyin iltihabı) ve solunum yetmezliği teşhisi koyduğu 8 yaşındaki Yusuf Hallaçoğlu, solunum cihazına bağlı olarak yaşam savaşı veriyor. 1,5 yıldır kanser tedavisi gören, devletten aldığı engelli maaşının da kesildiğini söyleyen baba Sabri Hallaçoğlu, oğlunun bazı ilaçlarını alabilmek için komşularından para topladığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

İşportacı Sabri Hallaçoğlu (56), 5 Ocak 2018\'de soğuk algınlığı geçiren oğlu Yusuf\'u sağlık ocağına götürdü. Bir süre ilaç tedavisi gören küçük çocuk, fenalaşınca Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne götürüldü. Burada beyin iltihabı ve solunum yetmezliği teşhisi konulan Yusuf, komaya girdi. Burada 3 ay komada kalan Hallaçoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Sabri Hallaçoğlu, \"Doktorlar \'Her zaman hazırlıklı ol, ölebilir\' dediler. \'Allahtan umut kesilmez\' dedim. Hastanede 4-5 aya yakın kaldı, daha sonra evde tedavisi devam etti. Şu anda 10-15 gün hastanede yoğun bakımda kontrol altında tutuluyor, geri kalan zamanda evde kalıyor. Çocuğumun sakat kalabileceğini de söylediler. Şu an cihazlara bağlı yaşıyor. Solunum yolları tıkandığı zaman oksijen veriyoruz. Günde 5-6 kez tıkanma oluyor, özel aparatlarla temizliyoruz\" diye konuştu.

\'KOMŞULARDAN PARA TOPLUYORUZ\'

Doktorların kendisine oğlunun tedavisinin mümkün olmayacağının ve ilaç bulunamayacağının söylendiğini aktaran Sabri Hallaçoğlu, \"Şu anda vitamin ilaçları veriyoruz. Bunların bazılarını devlet karşılıyor, ama bazılarını da kendi imkanlarımla, komşulardan para toplayarak alabiliyoruz. 1.5 yıldır kanser tedavisi görüyorum. Devletten aldığım engelli maaşım da kesildi, tekrar dilekçe yazdım. Oğluma maaş bağlanması için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'na başvuruda bulundum, 5-6 aydır yardım alamadım. Çocuğumun cihazları sürekli açık. Aylık elektrik ve su parası 400 lira, ev kiram da 450-500 lira. Çalışamıyorum, para yetiştiremiyorum. Hayırseverlerden çocuğumun tedavisi için katkıda bulunmalarını istiyorum\" diye konuştu.

\'ONU BÖYLE GÖRMEK ZORUMA GİDİYOR\'

Küçük Yusuf\'un bakımlarıyla ilgilenen annesi Sibel Hallaçoğlu (46) ise, \"Okula koşarak gidiyordu, şimdi yatağa bağlı kaldı. Onu böyle görmek çok zoruma gidiyor\" diye gözyaşı döktü.

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