YATAĞA BAĞIMLI LİBYALI ÇOCUK TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ

İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - LİBYA\'DA geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde meydana gelen hasar sonucu yatağa bağımlı kalan 13 yaşındaki Yumni Mohammed, İstanbul\'da sağlığına kavuştu. 4 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından ilk adımlarını atmaya başlayan Mohammed, \"Her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Türk doktorlarına teşekkür ederim\" dedi.

Libya\'nın başkenti Trablus\'ta yaşayan Yumni Mohammed (13) geçtiğimiz eylül ayında ailesiyle bir trafik kazası geçirdi. Kazada annesi ve teyzesini kaybeden Yumni Mohammed, beyninde oluşan hasar sonucu komaya girdi. Vücudunun sol tarafı felç olan, yatağa bağımlı kalan, başını bile hareket ettiremeyen Mohammed, tedavi için Türkiye\'ye geldi. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Robotik Rehabilitasyon Merkezi’nde Prof. Dr. Engin Çakar ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Yumni, 4 aylık rehabilitasyon süreci ardından yürümeye ve konuşmaya başladı.

\"LİBYA\'YA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM\"

Kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini ifade eden Mohammed, \"Kazadan sonra beni Türkiye\'ye getirdiler. Burada, yaklaşık bir ay komada kaldım. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Fizik tedavi sürecim başladı. İlerleyen süreçte daha iyi olacağıma inanıyorum. Şu an daha iyiyim ve her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Buradan sağlıklı şekilde ayrılacağım. Buradaki doktorlarıma teşekkür ediyorum. Libya\'ya döndüğümde eğitimime devam etmek ve ileride onkoloji doktoru olmayı hedefliyorum\" diye konuştu.

\"SADECE GÖZ İLETİŞİMİ KURUYORDU\"

Libyalı Yumni\'nin trafik kazasına bağlı ağır beyin hasarı geçirdiğini anlatan Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, küçük kızın İstanbul\'a ilk geldiğinde sadece gözleriyle iletişim kurabildiğini vurguladı. 4 aylık bir rehabilitasyon süreci olduğunu söyleyen Prof. Dr. Engin Çakar, \"Yumni’nin durumunda bize dünyanın pek çok ülkesinden hastalar geliyor. Kendisi yoğun bakımda iken sadece gözle iletişim kurduğu sırada bize ulaştı. Biz de incelemeler sonucu rehabilitasyon sürecinden fayda göreceğini düşündük. Geldiğinde baş hareketi bile yoktu. Sadece hareketsiz şekilde yatıyordu. Yaklaşık 4 aydır bizde tedavi görüyor. Kapsamlı bir rehabilitasyon uyguluyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ROBOTİK UYGULAMALARLA YÜRÜMEYE BAŞLADI\"

Rehabilitasyon süreci sonrası küçük kızın hızla iyileşmeye başladığını söyleyen Prof. Dr. Çakar, \"Bu süreçte Yumni\'nin şuuru kademeli olarak açıldı. Kolları da fonksiyonel olarak her işi yapabilecek bir düzeye geldi. Walker dediğimiz bir yürüteç ile yürüme aşamasına geldi. Şu anda kısa mesafe yürüyebiliyor. Bu arada yutması ile ilgili problemler olmuştu. Yutma testi yapıp akciğere kaçak olup olmadığına baktık. Ona göre beslenmesini belirledik. Beyin hasarında istemsiz kasılmalar olur ve bu hastamızın özellikle ayaklarını çok zorluyordu. Kasılmasını gevşetmek için bir ayağına botoks yaptık. Önce robotik yatakla ayağa kaldırdık. Ardından ise robotik yürümeye geçtik. Ergoterapi ile eli artık her işi yapacak duruma geldi. Böyle bir süreç işledi ve şu anda da gövde kontrolü oldukça iyi. Yavaş yavaş bağımsız yürümeye doğru gidiyor\" değerlendirmesinde bulundu.

\"BEYİN HASARLARI YAYGIN GÖRÜLÜYOR\"

Trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, \"Bu tür vakalar çok görülüyor. Özellikle trafik kazaları çok fazla arttı. Dünya genelini düşünürsek ateşli silah yaralanmalarını ve düşmeleri çok sık görüyoruz. Bu gibi olaylara bağlı oldukça çok beyin hasarı bize geliyor. Beyin hasarında biz genel durumu stabilleşince hemen yoğun bakımdan sonra hastayı alıyoruz. Burada bir yutma ve solunum, el-kol kullanım, yürüme potansiyeli değerlendirmesi yapıyoruz. Değerlendirme sonrası ise uygun fizik tedavi rehabilitasyon programını ayarlıyoruz\" dedi.



