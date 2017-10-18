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Yatağa bağımlı eşine 8 yıldır çocuğu gibi bakıyor

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde 47 yaşındaki Şükrü Temel,  3'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, felç kalan eşi 38 yaşındaki Fatma Temel'in 8 yıldır bütün ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyor

18 Ekim 2017 20:19

AKÇAKALE(Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale İlçesi\'nde 47 yaşındaki Şükrü Temel,  3\'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, felç kalan eşi 38 yaşındaki Fatma Temel\'in 8 yıldır bütün ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyor. Yatağa bağımlı eşini mamayla besleyen Temel, eşi ve çocuklarının ihtiyaçları için çalışmak istediğini ancak bakımları yapılamayacağı için çaresiz kaldığını söyledi.
Hürriyet Mahallesi\'nde yaşayan işsiz Şükrü Temel\'in akraba evliliği yaptığı Fatma Temel, 3\'üncü çocukları Halil\'in doğumu sırasında felç geçirdi. Çocuğu dünyaya sağlıklı gelen Temel, boynunu ve bacağını kullanamaz hale geldi. Fatma Temel\'e bakan eşi, kendisinin çabalarıyla Temel\'in hayatına devam ettiğini söyledi. İki gözlü odada engelli eşi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Şükrü Temel, devletin, engelli eşine verdiği 1000 liralık maaşla geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Maddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Temel, şöyle konuştu:
\"Eşim, 3\'üncü çocuğum Halil\'i doğurduktan sonra felç kaldı. Defalarca doktora götürmeme rağmen eşim bir türlü iyileşmedi. Durumu daha da kötüye gitti. Şimdi yatalak eşime ve 3 çocuğuma bakıyorum. Eşimin bütün ihtiyaçlarını ben gidermeye çalışıyorum. Boynunu döndüremiyor ve yürüyemiyor. Banyosunu yaptırıyorum, tuvalete götürüyorum, onu mamayla besliyorum. Bir çocuk gibi bakıyorum. Devletin vermiş olduğu engelli maaşı eşimin maması ve bezine ancak yetiyor. Diğer 3 çocuğum ise komşularım yardımı sayesinde karınlarını doyurabiliyor. Çalışmak istiyorum ancak bu kez de onların bakımı konusunda endişelerim oluyor.\"

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