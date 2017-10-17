Yat işletmecisi cinayetinde sanık avukatından, 'eşek şakası' savunması

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, geçen yıl birlikte yaşadığı yat acentesi işletmecisi ve kaptan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer\'i tabancayla öldürmekle suçlanan 57 yaşındaki Birkan Kunuk\'un ömür boyu, cesedi ormanlık alana götürüp atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki Veysel Kara\'nın ise 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, sanık Kunuk\'un avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkilinin Özer\'i isteyerek öldürdüğüne inanmadığını, yapmak istediği şakanın, \'eşek şakası\'na dönüştüğünü ileri sürüp, \"Müvekkilim sevdiği kadına şaka yapıp, korkutmak istemiştir. Burada bilinçli bir öldürme olayı söz konusu değildir. Bu nedenle tahliye talebi ile ilgili kararı, mahkeme heyetine bırakıyorum\" dedi.

Merkezi Marmaris\'te bulunan yat firmasının Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi\'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, geçen yıl 17 Kasım\'da ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer\'in, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi\'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı cesedi bulundu. Alnından tek kurşunla tabancayla vurulup öldürüldüğü belirlenen Özer\'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen, evli ve bir çocuk babası kaptan Birkan Kunuk, jandarma tarafından gözaltına alındı. Özer\'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren Kunuk\'un ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen kendisi gibi kaptan olan arkadaşı Veysel Kara\'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Birkan Kunuk hakkında \'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis, Veysel Kara hakkında ise suç delillerini karartmaktan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kara, avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

İki sanık hakkında Bodrum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın beşinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Birkan Kunuk, avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık Veysel Kara, avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer\'in oğlu Babür İnanç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Özer\'in yakınları ile arkadaşları da izledi.

Duruşmada istenen bilirkişi raporlarının gelmediği belirtildi. Ayrıca Güvercinlik Jandarma Komutanlığı\'na ait olay gününe ait kamera kayıtlarının da incelemeye alınması ve dosyaya eklenmesi istendi. Sanık Veysel Kara\'nın avukatı Mehmet Şahin Botsal, daha önceki duruşmada olduğu gibi, müvekkilinin yat kaptanlığı dışında başka bir işi olmadığını ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanmaya devam etmesinin işsiz kalmasına ve mağduriyetine sebebiyet verecek nitelikte olduğunu belirterek, yasağın kaldırılmasını talep etti. Bu talep, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin davaya müdahil olma isteği ile olay yerinde keşif yapılması taleplerini de reddetti.

\'EŞEK ŞAKASI OLMUŞ\' SAVUNMASI

Geçen duruşmada müvekkili Birkan Kunuk\'un ciddi bir \'sakarlık\' sorunun olduğunu iddia eden avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, Özer\'i isteyerek öldürdüğüne inanmadığını, sadece müvekkilinin yapmak istediği şakanın, \'eşek şakasına\' dönüştüğünü söyledi. Müvekkilinin çok sevdiği kadının ölümüne bu şekilde neden olduğunu savunan Yüzbaşıoğlu, \"Müvekkilim sevdiği kadına şaka yapıp, korkutmak istemiştir. Burada bilinçli bir öldürme olayı söz konusu değildir. Bu nedenle tahliye talebi ile ilgili kararı, mahkeme heyetine bırakıyorum\" dedi.

\'SEVDİĞİM KADINI ÖLDÜRDÜM, EŞEĞİM BEN\'

Mahkeme heyeti, Birkan Kunuk\'un tutukluluk, Veysel Kara\'nın ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verip, bilirkişi raporlarının beklenmesi ve Güvercinlik Jandarma Karakolu kamera kayıtlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında, cezaevi aracına bindirileceği sırada sanık Birkan Kunuk\'un \"Sevdiğim kadını öldürdüm ama kasten yapmadım. Eşeğim ben\" dediği duyuldu.

\'KRAVATI TAKAN, SEVİYORDUM BEN DİYEN, CEZAYI İNDİRİYOR\'

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Sözcüsü Ayfer Özkoç, avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu\'nun duruşmadaki savunmasını eleştirip, \"Kadın cinayetleri ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Ciddi, caydırıcı cezalar verilmedikçe bu böyle devam edecek. Kadını öldürdükten sonra, \'Seviyordum, aşıktım, pişmanım\' deyip, kravat takıp, takım elbise giyerek hakim karşısına çıkanlar, kendisini affettirip en hafif ceza ile kurtarmanın peşine düşüyor. Bugün davaya müdahil olmamız reddedildi. Ancak bu \'davayı takip etmeyeceğiz\' anlamına gelmiyor. Sanık, en ağır cezayı alana kadar duruşmaların takipçisi olacağız. Kadın cinayetlerinin azaldığı bir ülke görmek istiyoruz\" diye konuştu.



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