Yat ile minibüs çarpıştı!

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir tersaneden karayoluyla kızaklar üzerinde başka bir tersaneye götürülen bir motor yat, yoldan geçen bir minibüse çarptı. Kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiindeki bir tersanede üretilen yaklaşık 22 metre uzunluğundaki motor yat, karayoluyla kızaklar üzerinde aynı bölgedeki başka bir tersaneye taşınırken, o sırada yoldan geçen Eyüp Çiçek'in kullandığı minibüsün üst bölümüne çarptı.

Kaza sonrası minibüs şoförü Eyüp Çiçek ile tersane işçileri arasında kavga çıktı. Kavgada bir tersane işçisi sopayla başından yaralandı.

Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan bir tersane işçisi de polis tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Eyüp Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tersane işçileriyle aralarında çıkan kavgada bir kişinin kendisine silah çektiğini ileri sürdü.

Kendisini korumak için sopayla işçinin kafasına vurduğunu savunan Çiçek, bu kişinin daha sonra olay yerinden kaçtığını bildirdi.

Polis kavgaya karışarak silah çektiği iddia edilen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Motor yat ise iş makinesi, kızaklar ve halatların yardımıyla bölgedeki bir tersaneye götürüldü.