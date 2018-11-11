"Yastık altındaki altın büyük ölçüde eridi"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, yükselen fiyatlarla birlikte 'yastık altındaki altın'ın büyük ölçüde eridiğini söyledi.

Fiyatların yükselmesini, 'spekülatif ataklar'a bağlayan Atabıyık, "Şu anda bir durgunluk var. İnsanlar beklemede. Altının gramı 200 lira seviyelerinde kalırsa insanlarımız altına büyük bir talep gösterir. Fiyatların 200 liranın da altına gerilemesi halinde vatandaşın altın alımları patlar. İç piyasa da harekete geçecek." dedi.

"Altın fiyatları 200 lira civarına gerileyebilir"

Altın fiyatlarında geri çekilmenin sürmesini beklediklerini söyleyen Atayık, "Ons fiyatının fazla yükselmeyeceğini düşünüyoruz. Gram altının fiyatı da kademeli olarak düşüyor. Eğer Türkiye'de ekonomik toparlanma süreci devam ederse altın fiyatları 200 lira civarına da gerileyebilir. Bunlar şimdilik öngörümüz. Ciddi bir tertip olmazsa bunlar mümkün" diye konuştu.

Ağustos-eylül aylarında vatandaşın altın bozdurma talebinin arttığını belirterek, şu anda ise insanların fiyatlarda düşüş beklediğini kaydeden Atayık, şöyle devam etti:

"İnsanlar kar satışı için yastık altındaki altın birikimlerini eritti, şimdi bunları tekrar yerine koymaları gerekli. Çünkü bizde vatandaşın en çok güvendiği şey altındır."