'Yastık altı altınlar için farklı bir plan devreye girecek': Yeni bir sistemle kuyumcularda toplanan altınlar kamu bankalarına yatırılabilecek

T24 Ekonomi Servisi

Türkiye’nin yastık altı altınlarını ekonomiye kazandırmak için yeni bir planı uygulamaya koyacağı belirtildi.

Bloomberg’den Ercan Ersoy ve Çağan Koç’un haberine göre, Hazine ve İstanbul Altın Rafinerisi, belirlenen kuyumcuların vatandaşlardan altın toplamasına ve kamu bankalarına yatırmasına izin verecek. Bankalardaki altın hesaplarına göre bu uygulamanın farkı, müşterilerin hesaplarından fiziki altın çekebilecek olmaları.

Yıl başından bu yana koronavirüs salgını nedeniyle altın talebinde patlama yaşanmış, vatandaş tasarruflarını mevduat faizlerinden altına çevirmişti. Darphane’nin talebe yetişmek için fazla mesai yaptığı, Merkez Bankası’nın dünyada en çok altın ithalatı yapan bankalardan biri haline geldiği de daha önce basına yansımıştı. Son olarak bankaların altın ve döviz işlemlerinde alınan vergilerin artırmasıyla kuyumcularda satılan fiziki altına olan talep artmıştı. Bu gelişmelerle yastık altına dönen tasarrufların ekonomiye geri kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yeni bir altın değerlendirme sistemi

İstanbul Altın Rafinerisi Ceo’su Ayşegül Esen, altının sisteme dahil edilmesi için daha önceki girişimlerin başarısız kaldığını belirterek, son on yılda altın hesaplarında 100 ton altın toplanabildiğini ancak depolanan tahmini altının 5 bin ton civarında olduğunu söyledi.

Mevcut sistemde vatandaşlar altın hesaplarında lirayla gram üzerinden altın alabiliyor ve satmak istediklerinde mevcut gram altın fiyatından altınlarını satarak lira karşılığı paralarını çekebiliyorlar. Öte yandan bazı bankalar da ‘altın günleri’ kapsamında altın ve mücevherlerini bankalara getirerek, eksperlerce değerinin hesaplanmasının ardından altınların saf altın karşılığı gram altın olarak hesaba yatırılabiliyor.

İstanbul Altın Rafinerisi Ceo’su Ayşegül Esen, yastık altı altınların sisteme girebilmesi için yeni bir değerlendirme sistemi üzerinde çalıştıklarını, altınların değerinin belirlenebilmesi için ‘milyonlarca dolar’ değerinde bir yazılım geliştirdiklerini söyledi. Test çalışmaları Temmuz’da başlayan sistemde üç devlet bankası ve katılım bankaları da yer alacak.

20 ilde 70 kuyumcu belirlendi

Buna göre rafineri şimdiye kadar 20 ilde 70 kuyumcu belirledi, bunun 81ilde 1000’e çıkarılması planlanıyor. Bu kuyumcular aracılığıyla yastık altı altınların değerinin belirlenip bankalara yatırılmasına teşvik edilmesi, istenildiğinde de fiziki altın olarak çekilebilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bloomberg'e verdiği demeçte, Türkiye’de hane halklarının periyodik iniş çıkışlara rağmen düzenli olarak altınla tasarrufa gittiğini belirtip, “Şu anda dışarıda olan tasarrufları, sözde yastık altı tasarruflarını finansal sisteme çekmek amacıyla altın cinsinden satışlara odaklandık” dedi.