"Yastık altı altında hedeflenen miktar 100 milyar dolar"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin paketi açıkladı. Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye'de 5 bin ton yastık altı altın olduğunu ve bunun parasal karşılığının 300 milyar dolar olduğunu ifade ederek "Bunun yüzde 70'i takı, kalanı külçe ve sarrafiye grubu altınlar. Bence hükümetin hedeflediği bu yüzde 30'luk yani 100 milyar dolarlık kısım" dedi.

Dünya'dan Özge Yavuz'un haberine göre Kamar, döviz mevduatlarını TL'ye çevirmede nispeten başarı sağlandığını ifade ederek "Şu anda zaten dolardaki çözülmeleri ve mevduattaki artışları takip ediyoruz ve görüyoruz. Şimdi bunun aynısı altında da yapmak istiyorlar" diye konuştu.

Türkiye’de altınla döviz arasında küçük bir fark var olduğunu, Türkiye’de özellikle altının kötü gün dostu olarak saklandığına işaret eden Kamar, “Altın, daha çok takı olarak alınır ve ihtiyaç zamanında satılır. Bu, Osmanlı’dan beri böyledir. Hatta Doğu’ya gittikçe altın kültürü bu şekildedir. Dolayısıyla Türkiye’deki yastık altındaki altınların takı ağırlıklı olması çok normaldir” dedi.

"En kolay kısım altın mevduatları"

Uygulamada en kolay çözülecek olan kısmın bankalardaki altın mevduatları olduğundan söz eden Mustafa Kamar, “Altın mevduatları, takı olmadığı için çok hızlı bir şekilde sisteme girecektir. Bu, işin kolay kısmı. Bir de, özellikle 2017-2020’de altına yatırım yapan iş adamları, bu altınları kasalarında tutuyor. Bunları bozdurup sisteme aktarmaları lazım” dedi.