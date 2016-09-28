Yastığının altına koyduğu tabanca ateş alan polis yaşamını yitirdi

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, 21 yıllık polis memuru 42 yaşındaki Fatih Keskin, iddiaya göre, uyurken yastığının altına koyduğu tabancasının ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre, Gelişim Mahallesi'nde oturan Keskin'in oğlunun Sinop'ta Fen Lisesi'ni kazandığı, bu nedenle kendisinin de tayinini o kente isteği ve bu talebinin kabul edildiği öğrenildi. Ailesinin Sinop'a gittiği, Keskin'in evde yalnız kaldığı belirtildi.



Eve gelen nakliye şirketi çalışanları, zili çalmasına rağmen kapıyı kimse açmaması ve içeriden telefon sesi gelmesine rağmen cevap verilmemesi üzerine polisi aradı. Eve gelen Keskin'in meslektaşlarının ise bugün saat 15.30'da içeriye çilingir kullanarak girdi.



Yapılan kontrolde öldüğü belirlenen Keskin'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Evdeki eşyanın toplandığı, Keskin'in ise çekyatta uzandığı öğrenildi. Keskin'in meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.



Keskin'in dün gece meslektaşlarının organize ettiği veda yemeğine katıldığını da öğrenildi. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, Keskin'in ailesine telefonla durumu haber verip başsağlığı diledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.