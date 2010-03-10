Yastığına aşık oldu, evlendi

T24 - Gerçek aşk çeşitli biçim ve türlerde olabiliyor. Bu durumda ise Koreli bir adam, üzerinde kadın resmi çizili olan kocaman bir yastığa aşık oldu, daha sonra hayatının aşkıyla evlendi.



Lee Jin-gyu, “dakimakura” denilen ve kucaklanabilen büyük Japon yastığına ilk görüşte aşık olmuş...



Üzerinde çizgi film karakterlerinin resimleri olan yastıklardan, Lee’nin kendisine hayat arkadaşı olarak seçtiği yastığın üzerinde, “Büyülü Kız” çizgi filminden Fate Testarossa’nın resmi bulunuyor.



28 yaşındaki Lee, rahip önünde düzenlenen özel bir törende gelinlik giydirdiği yastıkla evlendi.



İkilinin evlilik yeminleri yerel medya tarafından dikkatle not alındı.



Lee’nin bir arkadaşı, “Bu yastığa kafayı takmış, gittiği her yere yastığı da götürüyor” dedi.







