Yastığı getirene para ödülü!

T24

Yastığı bulanlara 1000 lira ödül



Batman’daki Sağlık Mahallesi 9’uncu Caddede oturan 6 kişilik ’Sudemir’ ailesinin reisi olan ve Bağkur emeklisi 75 yaşındaki Mehmet Şirin Sudemir’in emeklilik maaşından biriktirdiği 12 bin TL tutarındaki altınlarını hırsızlardan saklamak için evde kullandıkları bir yastığa gizledi.Evin gelini Nurhan Sudemir, Van depreminin ikinci gününde depremzedelere yardımda bulunmak için birbirinin benzeri olan iki yastıktan birini Belediyeye ait yardım toplayan kamyona teslim etti. Akşam eve gelen kayınvaline Hatice Sudemir, birbirinin benzeri olan iki yastıktan içinde altın bulunanın olmadığını görünce, telaşla gelini Nurhan Sudemir’i çağırarak yastığın akıbetini sordu. Nurhan Sudemir’in yastığı yardım kamyonuna verdiğini söylemesi üzerine aile fertleri yastığı bulmak için seferber oldu.DHA'nın haberine göre; belediyeye başvuran aile, kamyonun Erciş’e hareket ettiğinin söylenmesi üzerine Erciş’e gitti. Erciş’te Batman’dan giden yardımların bulunduğu depoyu araştıran Sudemir ailesinin yastığı bulmak için çabaları sonuç vermeyince aile Batman’a eli boş döndü.Yastığı kendi eliyle yardım toplayan kamyona verdiğini söyleyen Nurhan Sudemir, "Kaynanam daha önce eski yastıkta olan 2 bilezik, 1 set, kolye ve künyeyi mavi renkli yastığın içine bırakmıştı. Ben de fazla yastık var diye bir yastığımızı yardım aracına verdim. Kaynanam eve geldiğinde altınların mavi renkli yastığın içinde olduğunu söyleyince şok oldum. Hemen Belediyeye başvurduk. Ancak tüm aramalara rağmen yastığı bulamadık" dedi.Biriktirdiği parayla aldığı 12 bin liralık altın saklı yastığın bulunmasını isteyen kayınpeder Mehmet Şirin Sudemir ise şöyle konuştu:"Yıllardır biriktirdiğim parayla o altınları alabilmiştim. Hırsızlar bulmasın diye yastığın içine koymuştuk. Ama gelinimiz birbirinin benzeri olan mavi renkli yastıklardan içinde altın bulunanı yanlışlıkla yardım kamyonuna vermiş. Başta Batman Belediyesi olmak üzere başvurmadık yer bırakmadık. Erciş’e kadar giderek yardım depolarında araştırma yaptık ama yastığı bulamadık. Merhamet sahibi kişilerin yardım amaçlı gönderilen bu yastığı bulup bize getirmelerini istiyoruz. Tüm birikimlerimiz o yastığın içindeydi. Yastığı getirenlere 1000 lira ödül vereceğim."