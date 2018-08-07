YAŞ'ta yapılan terfilerde öne çıkan detay ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan yeni dönemin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı (2 Ağustos) gerçekleşti. YAŞ'ta, 'FETÖ'nün TSK içine sızdığı ileri sürelen 1990 tarihiden sonraki dönem devrelilere terfi verilmediğine dikkati çekti.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, 'FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yoğun olarak sızdığı ifade edilen yıllarda Harbiye’den mezun olanlardan çok az kişi terfi alabildi. TSK’ye 1990 öncesi katılan personelin rütbelerinde ise yükselmeler dikkat çekti. Tümgeneral ve 1985 devreli olan Kemal Yeni, 30 Ağustos itibarıyla korgeneralliğe yükseltildi. Yeni’nin devresi olan yine 1985’li Piyade Albay Aydın Cihan Uzun ile Hava Savunma Kurmay Albay Faruk Metin de aynı tarih itibarıyla tuğgenerallik rütbesine terfi ettiler. Diğer 1985’li Tuğgeneral Mustafa Oğuz ise tümgeneralliğe yükseltildi.

'FETÖ’nün TSK’ye özellikle 1989’dan sonra kapsamlı bir şekilde sızmaya başladığı değerlendirmesinden yola çıkan YAŞ’ın bu nedenle 1990 öncesi kurum saflarına katılan personele yöneldiği öğrenildi.