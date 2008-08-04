YAŞ'ta ilk kez ihraç olmadı

Yüksek Askeri Şura'nın bu yılki toplantılarında bir ilk yaşandı. YAŞ toplantısının ardından her yıl ordudan bazı subay ve astsubayların ilişkisi kesilirdi. İrticai faaliyetler ve disiplinsizlik nedeniyle bu yıl TSK'dan hiç kimse ihraç edilmedi.

İhraç olmayınca Başbakan Erdoğan ve Savunma Bakanı Vecdi Gönül de kararlara şerh koymadı.

YAŞ, kararlarına göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.





