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Politika

YAŞ'ta görev süresi uzatılanlar

Yüksek Askeri Şura'nın “Ağustos ayı olağan toplantısı”nda alınan kararlar doğrultusunda 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.

04 Ağustos 2008 03:00

Yüksek Askeri Şura'nın “Ağustos ayı olağan toplantısı”nda alınan kararlar doğrultusunda 46 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Şura Kararları göre, görev süreleri uzatılan general ve amirallerin görev yerleri, rütbeleri ve isimleri şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral Hasan Memişoğlu,
Korgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler,
Korgeneral Selahattin Uğurlu,
Tümgeneral Adem Huduti,
Tümgeneral Mehmet Taş,
Tümgeneral Uğur Uzal,
Tümgeneral Tuncay Çakan,
Tümgeneral Necmettin Baykul,
Tuğgeneral Sezai Bostancı,
Tuğgeneral Hüseyin Şentürk,
Tuğgeneral Aydın Semerci,
Tuğgeneral Fikret Salih Tolungüç,
Tuğgeneral Muharrem Yavaş,
Tuğgeneral Bahadır Uçkan,
Tuğgeneral Uğur Tarık Özkut,
Tuğgeneral Birol Erdem,
Tuğgeneral Mehmet Tevfik Bedük,
Tuğgeneral Ahmet Kemal Emren,
Tuğgeneral Ünal Akbulut,
Tuğgeneral İzzet Ocak,
Tuğgeneral Atakan Altıparmak,
Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu,
Tuğgeneral Şahin Tarlan,
Tuğgeneral Orhan Köprü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiral Şevki Erdal Bucak,
Tümamiral Recep Bülent Bostanoğlu,
Tuğamiral Deniz Dağlılar,
Tuğamiral Doğan Bozkurt,
Tuğamiral Hasan Uşaklıoğlu,
Tuğamiral Ahmet Serdar Akınsel.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral Bilgin Balanlı,
Tümgeneral Osman Yıldırım,
Tümgeneral Akın Öztürk,
Tümgeneral Şirin Ünal,
Tuğgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu,
Tuğgeneral Muzaffer Ok,
Tuğgeneral Mehmet Yılmaz Erdoğan,
Tuğgeneral Osman Kapani Aktaş.

Jandarma Genel Komutanlığı

Tümgeneral Mehmet Tayfun Yıldız,
Tuğgeneral Mustafa İhsan Batı,
Tuğgeneral Osman Baykurt,
Tuğgeneral Faik Canbolat,
Tuğgeneral Selahattin Yıldırım.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

Tuğgeneral Harun Tatar,
Tuğgeneral Ersoy Işık,
Tuğamiral Cemil Turgut Tufan.

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