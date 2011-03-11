'Yasta değiliz, isyandayız!'

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Bursa’da, esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolup daha sonra cesedi parçalanmış olarak bulunan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Sema Karakoca’nın (19) arkadaşları önceki akşam, meşale ve pankartlarla yürüdü. Sema’nın kaldığı yurt binası önüne kadar yürüyen öğrenciler, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.’Dün Münevver, Bugün Sema. İsyan et, ağlama’, ’Yasta değil, isyandayız’, ’Şimdi sıra kimde’, ’Erkek vuruyor, devlet koruyor’ yazılı pankartlar açan öğrenciler adına konuşma yapan Büşra Dinç şunları söyledi: “Doğum gününden sonra kaybolan Sema 16 gün boyunca arandı. 9 gün önce Sema’nın parçalanmış cesedi bulundu. Kadına yönelik şiddette Bursa Türkiye genelinde 2’nci sırada yer alıyor. Sema ile ilgili devam eden soruşturma yetersiz. Polis, kaybolduğu günden itibaren Sema’nın telefon kayıtlarını incelemesi gerekirken, ceset ortaya çıktıktan sonra bu görevini yaptı. Bu da yetkililerin ihmalkarlığını gösteriyor.”