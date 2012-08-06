YAŞ'ta 3 komutana sürpriz karar

Tutuklu komutanların kaderini belirleyen Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) atama kararlarından sürpriz çıktı. 2010 yılında İçişleri ve Milli Savunma bakanları tarafından terfileri onaylanmayarak açığa alınan tutuklu iki tümgeneral ile bir tuğamiralin emekli edilmemesi dikkati çekti. Tutuklu tümgeneraller Halil Helvacıoğlu ve Gürbüz Kaya ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu’nun Ankara’da bulunan Deniz Kuvvetleri Personel Başkanvekilliği’nden İstanbul’da bulunan Deniz Eğitim ve Öğretim Komutan Yardımcılığı’na atandığı ortaya çıktı.

Barkın Şık'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Tümgeneral Kaya’nın Harita Genel Komutan Vekili, Tümgeneral Helvacıoğlu’nun ise Jandarma Değerlendirme ve Denetleme Başkanvekili olduğu kadrolara ise YAŞ atama kararlarına göre bir görevlendirme yapılmadı. Bu iki komutanın da Tuğamiral Gavremoğlu gibi emekliye sevk edilmedikleri, mevcut görevlerini sürdürecekleri öğrenildi. Balyoz davası kapsamında tutuklu bulunan 3 komutan, 2010 yılında bir üst rütbedeki görevlere atanmıştı. Daha sonra açığa alınan 3 general AYİM’e başvurarak hükümete dava açmıştı. Bekleme süresini doldurmadıkları için şûrada emekli edilmeyen 28 tutuklu komutandan bazılarının da YAŞ kararlarıyla atamaları yapıldı. Bu komutanlara da geçen yılki YAŞ’ta, tutuklu bazı komutanlara yapıldığı gibi komutan yardımcılıklarında görevlendirmede bulunuldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski başyaveri Tuğgeneral Metin Özbek, Genelkurmay Genel Sekreterliği’ne getirildi.

Rütbe bekleme süresini doldurmadıkları için YAŞ’ta emekli edilmeyen 28 tutuklu komutandan bazılarının da YAŞ kararlarıyla atamaları yapıldı. Hava Lojistik Komutanı Korgeneral Rıdvan Ulugüler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten’in yardımcısı oldu. Korgeneral Ulugüler’in yerine atanan isim Korgeneral Mehmet Şanver oldu.

Yine tutuklu komutanlardan Koramiral Deniz Cora, Ankara’da bulunan Genelkurmay MEBS (Muharebe ve Elektronik Bilgi Sistemleri) Başkanlığı’ndan, İstanbul’da Harp Akademileri Komutan Yardımcılığı’na atandı.

Koramiral Abdullah Can Erenoğlu da İzmir’de bulunan Güney Deniz Saha Komutanlığı’ndan, İstanbul’daki Kuzey Deniz Saha Komutan Yardımcılığı’na getirildi.

4 yeni J başkanı

Karargâha alanlarıyla ilgili doğrudan Genelkurmay Başkanı’na danışmanlık yapan 4 yeni başkanı atandı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a da askeri danışmanlık yapacak olan Genelkurmay Harekât Başkanlığı’na Korgeneral Erdal Öztürk, Genelkurmay Personel Başkanlığı’na Korgeneral Metin İyidil, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı’na Korgeneral Alpaslan Erdoğan, Genelkurmay MEBS Başkanlığı’na da Korgeneral Musa Avsever atandı. Terfi eden 2 albay görev yerinde kaldı, ancak bu komutanlıklar tuğgeneral seviyesine yükseltildi. Bu yıl, generalliğe terfi eden Albay Nihayet Ünlü’nün yürüttüğü Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı ile Albay Mustafa Yaşar’ın komuta ettiği Kara Kuvvetleri İstihkâm Daire Başkanlığı tuğgeneral seviyesine çıkarıldı.

Yaklaşık 2 haftadır terörle mücadele kapsamında yoğun bir şekilde operasyon düzenlenen Hakkâri’nin sorumluluğu da tecrübeli bir generale verildi.

Tehditlere karşı en kritik illerden biri

Profesyonel orduya katılmak üzere askerlerin eğitim aldığı Isparta Dağ ve Komando Okul Merkez Komutanı Tümgeneral İsmail Metin Temel, Hakkâri’deki 3.Piyade Tümen Komutanlığı’na atandı. Suriye sınırından gelecek olası tehditlere karşı en kritik illerden biri olan Hatay’a da sınır bölgelerinde tecrübeli olan bir isim atandı.