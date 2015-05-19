T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Yaşsız ruhlara dokunmak için' kısa film yarışması

65+ Yaşlı Hakları Derneği'nin düzenlediği kısa film ve kamu spotu yarışmasına 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek

19 Mayıs 2015 17:01

65+ Yaşlı Hakları Derneği bir kısa film ve kamu spotu yarışması düzenliyor. Yarışmaya 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. Kısa film ve kamu spotu içerikleriyle dahil olunabilecek yarışmanın teması, "derneğin amaçlarının her yaştan insana sinema diliyle anlatılması" olarak tanımlabiliyor. 

Kuşakların bir arada olduğu, yaşlıların yalnız kalmadığı, yaşsız yaşamın mümkün olduğu bir yaklaşımı tanımlayan kısa filmler, 20 dakikayı aşmayacak şekilde; kamu spotları ise, yaklaşık 1 dakika olarak hazırlanacak. 

2013'ten sonra yapılması ve herhangi bir ödül kazanmamış olması koşulu taşıyan projelerde, tür sınırlaması bulunmuyor. Projeler kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon dallarında hazırlanabilecek.

Yarışmaya katılımın en önemli kurallarından biri ise, yaşlılık konusunda doğru bilgileri içermek ve olumlu iletiler vermek. 

Amatör ve profesyonel katılımcılara açık olan yarışmaya, istenen sayıda film ile katılım yapılabilecek. 

12 -30 Ekim tarihleri arasında ön seçici kurul tarafından belirlenerek finale kalan filmler, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında jüri tarafından seçilecek.

Yarışmanın kısa film birincisine 8000 TL, kamu spotu birincisine de 5000 TL ödül verilecek. 

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.

ETİKETLER

yaşlı hakları derneğikısa filmkamu spotuyarışma30 eylülkadarbaşvuruödülhaklaryaşlılarher yaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24