'Yaşsız ruhlara dokunmak için' kısa film yarışması

65+ Yaşlı Hakları Derneği bir kısa film ve kamu spotu yarışması düzenliyor. Yarışmaya 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek. Kısa film ve kamu spotu içerikleriyle dahil olunabilecek yarışmanın teması, "derneğin amaçlarının her yaştan insana sinema diliyle anlatılması" olarak tanımlabiliyor.

Kuşakların bir arada olduğu, yaşlıların yalnız kalmadığı, yaşsız yaşamın mümkün olduğu bir yaklaşımı tanımlayan kısa filmler, 20 dakikayı aşmayacak şekilde; kamu spotları ise, yaklaşık 1 dakika olarak hazırlanacak.

2013'ten sonra yapılması ve herhangi bir ödül kazanmamış olması koşulu taşıyan projelerde, tür sınırlaması bulunmuyor. Projeler kurmaca, deneysel, belgesel ve animasyon dallarında hazırlanabilecek.

Yarışmaya katılımın en önemli kurallarından biri ise, yaşlılık konusunda doğru bilgileri içermek ve olumlu iletiler vermek.

Amatör ve profesyonel katılımcılara açık olan yarışmaya, istenen sayıda film ile katılım yapılabilecek.

12 -30 Ekim tarihleri arasında ön seçici kurul tarafından belirlenerek finale kalan filmler, 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında jüri tarafından seçilecek.

Yarışmanın kısa film birincisine 8000 TL, kamu spotu birincisine de 5000 TL ödül verilecek.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın.