Yassine Benzia: "Taraftarın tutkusunu gördüm"

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe\'nin Cezayirli milli futbolcusu Yassine Benzia, Fenerbahçe Dergisi\'nin Ekim sayısına açıklamalarda bulundu.

Benzia, Fransa\'daki yoğun ikili mücadeleli ve temaslı futbolun Türkiye\'deki futbola benzediğini söylerken, bu konuda adaptasyon sorunu yaşamadığını anlattı. Benzia, Beşiktaş\'la oynanan derbi maçında Kadıköy\'deki atmosferin muhteşem olduğunu bilerterek, \"İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını, takımlarına ne kadar bağlı olduğunu gördüm\" dedi.

Futbola ağabeylerini örnek alarak başladığını dile getiren Benzia, futbol oynayan 2 ağabeyinin yolunu izlemeyi seçtiğini belirtti. Fransa\'daki futbol ile Türkiye\'deki futbolu karşılaştıran Yassine Benzia, \"İki ligde de çok fazla temas ve ikili mücadele var. Futbolcular birbirlerine çok yakın temaslar kuruyor. Bu mücadele açısından Fransa ve Türkiye ligini çok benzer buldum. Bu açıdan Fransa\'da yetişmiş bir futbolcu olarak adaptasyon problemi yaşamadım. Fark olarak şunu söyleyebilirim Fransa liginde daha çok taktiğe dayalı bir oyun var, taktiğe daha fazla önem veriliyor, daha defansif bir oyun tercih ediliyor. Türkiye\'de ise takımlar daha açık bir oyun anlayışına sahip\" diye konuştu.

Yassine Benzia\'nın Fenerbahçe Dergisi\'ndeki açıklamaları şu şekilde:

\"AİLEM İÇİN CEZAYİR MİLLİ TAKIMI\'NI SEÇTİM\"

Ailemi gururlandırmak için Cezayir Milli Takımı\'nı seçtim. Ailemin büyük bir kısmı Cezayir\'de yaşıyor. Sadece annem Fransa\'da, teyzelerim, halalarım, amcalarım, dedem, anneannem hepsi Cezayir\'de yaşıyor. Bu yüzden üzerime o formayı ve o bayrağı giymek istedim. Aynı zamanda Cezayir Milli Takımı iyi bir jenerasyon yakaladı. Genç oyuncular var, kuvvetli bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Bu takımla birşeyler başarabiliriz diye düşünüyorum.

\"FUTBOLDA DA CEZAYİRLİ OLDUĞUMUZ İÇİN, MÜSLÜMAN OLDUĞUMUZ İÇİN BİR ADIM GERİDE BAŞLIYORDUK\"

Göçmen bir ailenin çocuğu olarak, Müslüman olarak Fransa\'da sosyal hayatta ve futbolda dezavantaj yaşadın mı?

Bir Müslümanın Fransa\'da yaşadığı hayatla burada yaşadığı hayat siyah ve beyaz kadar farklı, kıyaslayamayız. Burada her zaman ezan sesi var, hiçbir şüphe duymadan yemeklerin helal olduğunu bilerek yiyebiliyorsunuz. Oradayken hep balık yiyorsunuz çünkü etlerin helal olup olmadığını bilemiyorsunuz. Beslenme alışkanlıklarınızı etkileyen bir durum. Futbolda da Cezayirli olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için bir adım geride başlıyorduk. Benim önüme zorluklar çıkarılan durumlar oldu.

\"BURAYA GELMEK BENİM İÇİN DOĞRU ADIM\"

Kadıköy\'deki ilk maçını Beşiktaş\'a karşı oynadın? Fenerbahçe taraftarını nasıl buldun?

Gerçekten muhteşem bir atmosfer vardı. Beni çok etkilediğini, büyülediğini söyleyebilirim. İnsanların futbolu ne kadar tutkuyla yaşadığını, takımlarına ne kadar bağlı olduğunu gördüm. Bu takıma gelmekten dolayı bir kez daha doğru seçim yaptığımı gördüm. Buraya gelmek hem hayat olarak hem futbolu yaşama şekli olarak benim için doğru bir adımdı. Derbi maçındaki atmosferi Fransa\'yla kesinlikle kıyaslayamazsınız. Fransa\'da stadyumda bu kadar gürültü yok, bu kadar ateşli bir ortam yok. Benim hayatımda daha önce hiç tecrübe etmediğim bir akşamdı. Bambaşka bir tecrübe oldu benim için. Bu kulübe geldiğim için gurur duyuyorum.

\"SOSYAL MEDYA MESAJLARINA BAKIYORUM\"

Camiamıza, taraftarımıza bir mesajın var mı?

Öncelikle Fenerbahçe kulübüne çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirmek için gerçekten çok uğraştılar, bana ilgilerini çok net şekilde gösterdiler. Ben de böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açayım. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Geldiğim günden beri hatta buraya gelmeden önce bana sürekli sosyal medyadan mesajlar yolladılar, bana sıcaklıklarını gösterdiler. Hala bakıyorum onların mesajlarına. Onları mutlu etmek için takım arkadaşlarımla birlikte maksimum performansımı sahaya yansıtmaya çalışacağım. Bu formayı başarıya ulaştırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

(FOTOĞRAFLI)