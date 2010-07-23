-YASSICAADA'DA GÜNLÜK 10 LİRAYA TATİL İZMİR (A.A) - 23.07.2010 - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki şirket tarafından işletilen Yassıcaada'da, 10 liraya günü birlik deniz keyfi yapılabiliyor. Urla açıklarında bulunan ve 400 metrelik kumsala sahip doğa harikası Yassıcaada'ya ulaşım sağlayan İZDENİZ AŞ'nin düzenlediği gidiş-dönüş vapur seferleri 10 liraya gerçekleştiriliyor, 7 yaş altı çocuklardan ise sefer ücreti alınmıyor. Pazartesi günleri dışında her gün saat 08.30'da Karşıyaka İskelesi'nden, saat 09.00'da Konak İskelesi'nden hareket eden vapurlar Yassıcaada'dan 18.30'da dönüş yapıyor, Cumartesi ve Pazar günleri talebe göre ikinci vapur da sefere alınıyor. Ada, pazartesi günleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Önder Aile Projesi, Kardeş Aile Projesi, Abla-Ağabey-Kardeş Projesi'ndeki öğrenciler, meslek kurslarına devam eden kursiyerler ve engelli vatandaşlar ile ailelerini ücretsiz olarak ağırlıyor. Yassıcada'da tatilcilerin güvenliği için 1 doktor, 1 hemşire ve cankurtaran görev yapıyor ve acil durumlarda kullanılmak üzere sürat teknesi de adada bekletiliyor. -''HİÇ DENİZE GİRMEMİŞ OLANLAR GELİYOR''- İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ AŞ Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çeşmealtı'na 4 kilometre uzaklıktaki adaya İzmir merkezden 1,5 saatte ulaşımın sağlandığını, adayı daha çok dar gelir grubundan insanların tercih ettiğini, İzmir'de yaşayıp da hiç denize girmemiş olanların da uygun fiyatlar nedeniyle Yassıcaada'ya geldiğini bildirdi. Haziran ayından bu yana Buca, Karabağlar, Kemalpaşa, Bayındır, Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Konak ilçelerinin kenar mahallelerinden vatandaşların Yassıcaada'ya ücretsiz olarak götürüldüğünü de belirten yetkililer, engelli gruplarına yönelik olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın gezi düzenlendiğini açıkladı. Vapurların kapasitesinin 650 kişi olduğunu, haziran ayı başından bu yana Yassıcaada'yı 17 bin 110 kişinin ziyaret ettiğini belirten yetkililer, sezon sonuna kadar ziyaretçi sayısının 40 bine ulaşmasını beklediklerini kaydetti.