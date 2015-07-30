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Yassıada ve Sivriada projesinin AKP'li mimarı, 5 yılda 89 proje almış

Mimar Çiğdem Karaaslan, 7 Haziran'da AKP milletvekili seçilmişti

30 Temmuz 2015 10:36

Yassıada ve Sivriada projesinin mimarı AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’a 5 yılda 78 gençlik merkezi ve 11 kentsel dönüşüm projelendirme işi verildiği öğrenildi.

Yassıada ve Sivriada’nın Turizm- Kültürel Tesis Alanı olarak ilan edilmesinden sonra adaların yap işlet- devret modeliyle TOBB’a tahsis edilmesi sonucu hazırlanan otel, kongre merkezi, liman ve diğer turistik tesislerin mimari çizimini AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan’ın eşiyle ortak olduğu Arme Concept şirketi gerçekleştirdi.

 

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Projenin çizimi için üç yıl çalıştığını açıklayan Çiğdem Karaaslan, işi aldığında AKP MYK üyesiydi. 1979 doğumlu olan genç bir mimara Yassıada ve Sivriada’yı içine alan mega bir projenin emanet edilmesi dikkat çekici.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, AKP’nin Gençlik örgütlenmesinden sorumlu MYK üyesi Çiğdem Karaaslan’ın şirketine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 78 Gençlik Merkezi’nin proje çizimleri verildi.

Firma ayrıca İzmir, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Trabzon, Ordu, Erciş, Edirne, Burdur, Bursa- Yıldırım kentsel dönüşüm alanlarının proje çizimlerini gerçekleştirdi. Çiğdem Karaaslan’ın AKP YYK üyesi seçilmeden önce de kamudan proje çizim işleri aldığı belirlendi. 2011’de Diyarbakır’da Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi 1 milyon 695 bin +KDV bedelle Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan’ın sahibi olduğu Arme Grup Mimarlık firmasına verildi.

AKP Samsun Milletvekili Karaaslan, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümünden mezun olmuş. Daha sonra Ankara Üniversitesi’nde “Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu” üzerine yüksek lisans tezini tamamlayan Karaaslan, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Politakalar Bölümü’nde doktorasına devam etmekte.

 

Projede yanlışlık

 

Çiğdem KaraaslanKaraaslan, AK Parti 2. , 3. ve 4.Olağan kongrelerinde Ana Kademe Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilmiş. Ayrıca Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevine devam etmekte. Arme Concept’in çizimlerine göre Yassıada’da 328 yataklı bir otel, buna karşılık 500 kişilik bir konferans salonu konumlandırılmış. Adanın tekne yanaşma limanının ise denizcilik kurallarına aykırı olarak kuzeyde yapılması öngörülmüş. Kuvvetli bir lodos halinde bu limana teknelerin yanaşması mendireğe rağmen hayli güç. Bu durumda konferans için adaya geleceklerin mahsur kalma ihtimali gözardı edilmiş.

 

Yüzlerce proje

 

Firma İzmir, Mersin, Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Trabzon, Ordu, Erciş, Edirne, Burdur, Bursa-Yıldırım kentsel dönüşüm alanlarının proje çizimlerini gerçekleştirmiş. Çiğdem Karaaslan’ın AKP YYK üyesi seçilmeden önce de kamudan proje çizim işleri aldığı belirlendi. 2011’de Diyarbakır’da Dicle Vadisi Kırklar Tepesi Rekreasyon Alanı İmar Planı Kentsel Tasarım ve Peyzaj Uygulama Projesi 1 milyon 695 bin +KDV bedelle Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan’ın sahibi olduğu Arme Grup Mimarlık firmasına verilmiş.

 

 

 

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