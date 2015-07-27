Yassıada'daki otel inşaatı tarihi eserleri yok ediyor

Doğal ve arkeolojik SİT alanı olan Yassıada’daki otel inşaatının tarihi kalıntılata zarar verdiği belirtiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adalar Savunması "Davalar ve hukuki süreç devam etmesine rağmen içine Yassıada ve Sivriada'da başlatılan inşaat süreci yasadışıdır" dedi. Açıklamada, “Adalarımızı, ‘demokrasi ve özgürlük adası’ yapıyoruz görüntüsü altında 5 yıldızlı oteller, marinalar, lokantalar, pasta salonları, kafeteryalar, gece kulüpleri, kuaförler, helikopter pistleri, eğlence salonları ve otoparklarla doldurmayı hedefleyenler, tarihimizi ve kültürümüzü yok edenler, arkeolojik değerlerimizi talan edenler tarih ve insanlık önünde suç işliyorlar” ifadeleri kullanıldı.

‘İnşaatlar yasadışıdır’

İdris Emen’in Radikal’de yer alan haberine göre, Adalar Savunması’nın açıklamasında Yassıada ve Sivriada’da yürütülen inşaatlarla ilgili şu tespitlere yer verildi:

- Sivriada ve Yassıada hakkında Adalar halkının takipçisi olduğu davalar ve hukuki süreç devam etmesine rağmen içine Yassıada ve Sivriada’da başlatılan inşaat süreci yasadışıdır.

- Yassıada ve Sivriada’nın imara açılmasının doğal ve kültürel yaşam için geri dönülmesi mümkün olmayan sonuçları olduğu mahkemelere sunulan çeşitli bilirkişi raporlarıyla gösterilmesine rağmen, bilirkişi raporlarını ve uzman görüşlerini yoksayan bu inşaat süreci bir doğal hayat ve kültür katliamıdır.

- Yassıada ve Sivriada’nın kültürel ve arkeolojik varlıkları için hiç bir koruma planı yapılmadan imar ve turizme açılması, adalarda delici ve vinçlerle çalışma yapılması bu adaların Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden bugüne uzanan tarihi varlıklarının yok edilmesi demektir. İstanbul 5 numaralı KVKBK iki adadaki inşai faaliyetler sırasında 8.5.2014 tarih ve 154 sayılı kararıyla müze müdürlüğü denetimini şart koşmuş olmasına rağmen inşaat hiç bir denetim olmadan devam etmektedir.

- Verilen inşaat ruhsatları ve turizm yetki belgeleri yasal ve teknik açıdan usulsüzlük, yolsuzluk ve suç unsurlarıyla doludur. Bu nedenle defalarca talep edilmesine rağmen inşaat ruhsatları tarafımıza verilmemekte, her tür düzenleme ve belge gizlenmeye çalışılmaktadır.