Yassıada'daki 5 yıldızlı otel 'zarar ettiği' gerekçesiyle kamuya devredilecek

Yassıada'da 2018 yılında açılan 5 yıldızlı otel 'zarar ettiği' gerekçesiyle kamuya devredilecek. Ayrıca otelde rezervasyonlara kapatıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş., tarafından Yassıada’da yapılan Katre Island Otel, zarar ettiği gerekçesiyle devredilecek. Yap-İşlet-devret projesi kapsamında 2018 yılında hizmete açılan otel, 4 yıl sonra kapılarını müşteriye kapattı.

Otele telefonla ulaşarak rezervasyon yaptırmak isteyenlere “Tadilatta olduğumuz için kapalıyız” yanıtı verilerek oda satışı yapılmıyor. İnternet üzerinden de oda satın almak isteyen kişiler “Müsait oda yok” uyarısıyla karşılaşıyor.

İçki ruhsatı yok

Katre Island Otel, açıldığı günden bu yana çoğunlukla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ona bağlı kurumların etkinlik, toplantı ve konaklamaları için kullanıldı.

5 yıldızlı otelde içki ruhsatının olmamasından dolayı da alkollü içecek satışı yapılamıyor. Otel müşterileri alkollü içeceklerini yanlarında getirerek sadece odalarında tüketebiliyor. Bu durumdan dolayı da yabancı turistler oteli tercih etmiyor. Otelin içki ruhsatının olmaması ayrıca büyük organizasyonların yapılmasına da engel oluyor.

Fiyatlar yüksek

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre 125 odalı otelde gecelik oda fiyatları da yüksek. Son dönemde oteli rezervasyon yapmak için arayan kişi sayısı da 3’ü geçmiyor. “Kral” dairesi gecelik 7 bin 500 avro yani 120 bin TL olan otelde en ucuz oda fiyatı ise 150 avro yani 2400 TL.

"İşletme hakkını kamuya devretmek için görüşmelere başlamıştır"

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş’e otelin devredilmesi kararına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

Olayı doğrulayan Ömür Gebeş, “Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmeler başlamıştır” dedi.

Ömür Gebeş gönderdiği yazılı yanıtta şunları söyledi:

“Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. olarak daha önce birçok kültür mirasımıza sahip çıktığımız gibi Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın restorasyonu projesine de talip olduk. Bu kapsamda çalışmaların başladığı ilk günden itibaren hiçbir ticari kaygı gütmeden adadaki kültürel, tarihi mirasa sahip çıkmayı ve bu mirası tekrar kamuya kazandırmayı amaç edindik. Şirketimiz, projenin tamamlanmasıyla birlikte amacın hâsıl olduğu düşüncesiyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmelere başlamıştır.”

Adanın adı değiştirildi

Adı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada’da 27 Mayıs’tan sonra Demokrat Parti yöneticileri yargılandı. Yargılamalar sonucunda Başbakan Adnan Menderes ile Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. AKP döneminde adada restorasyon yapıldı. Adada, 3 müze ve bir 5 yıldızlı otel bulunuyor.