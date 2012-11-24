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Dünya

Yasser Arafat'ın mezarından çıkarılacağı tarih belli oldu

Arafat'ın ailesi Temmuz ayında Fransa'da açtıkları davada, Arafat'ın element "polonium-210" ile zehirlendiğini iddia etmişti, bunun üzerine Yaser Arafat'ın 2004'te Paris'te ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

24 Kasım 2012 16:29

Filistinli yetkililer, Yasser Arafat'ın cesedinin 27 Kasım, Salı günü mezarından çıkarılacağını bildirdi.

2004'te ölümünün zehirlenme sonucu olup olmadığının araştırılması amacıyla Arafat'ın cesedinin çıkaralacağı belirtildi.

Savcıların, Arafat'ın mezarının açılması için 26 Kasım'da işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Ramallah kentine gidecekleri duyuruldu.

bbcturkçe'de yer alan habere göre, Arafat'ın ailesi Temmuz ayında Fransa'da açtıkları davada, Filistin liderinin radyoaktif element "polonium-210" ile zehirlendiğini iddia etmişti. Bunun üzerine Yaser Arafat'ın 2004'te Paris'te ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İddia, İsviçreli bilim adamlarının Arafat'ın eşyalarında "polonium" tespit ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıkmıştı.

Resmi kayıtlara göre Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderinin kan sistemi bozukluğuna bağlı felç nedeniyle öldüğü şeklindeydi.

Haber ajansları, Arafat'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten Fransız avukatların Eylül ayında, eşi Süha Arafat'ın Fransa'da tanık olarak ifadesinin aldıklarını bildirmişti.

35 yıl FKÖ'ye liderlik yapan ve 1996'da Filistin Yönetiminin ilk başkanı olan Arafat, 2004 Ekim'inde Batı Şeria'da kuşatma altında tutulan karargâhında hastalanmıştı.

İki hafta sonra Paris'te askeri bir hastaneye nakledilen Arafat, 11 Kasım 2004'te 75 yaşında hayatını kaybetti.

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