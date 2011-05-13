Yassah kardeşim!



Çağnur Öztürk

cozturk@doganburda.com



Yasak kelimesini duyunca aklıma Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın oynadığı Yasaklar adlı tiyatro oyunu geliyor. Dini yasaklar, tarihi yasaklar, tatilde yasaklar… Yasakları tüm çıplaklığıyla ele alıyorlar. Ağlanacak halimize güldürüyorlardı. Dilerseniz internetten videolarına ulaşabilirsiniz. İzlediğinizde hala hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz. Şu aralar çok konuşulan, konuşulması da gereken internet yasaklarını düşününce bir arpa boyu yol alınamadığını gerçeği yüzümüze çarpıyor.









İNTERNETE DÜŞMEK



İzdivaç programlarının tartışmaları hiç bitmek bilmiyor. En son kervana TNT ile Hande Ataizi de girdi. Bence çok başarılı Altın Portakallı bir oyuncu için feci bir kariyer hatası, çok iyi sinema filmlerinde en başarılı şekilde yer almak varken. Demek ki bu izdivaç furyası herkesi, sunucu olarak ya da arayıcılar olarak içine almaya başlıyor. Herkes bir arayışta; bir yerlerden bir şekilde en kısa zamanda yırtma telaşında.



Zuhal Topal’ın bir programında dikkatimi çekmişti; Genç bir damat adayı günlerdir geliyormuş ve hiç talibi çıkmamış, kendisini birden sahneye attı ve şöyle dedi; “Zuhal Hanım günlerdir buradayım ama hala internete düşemedim.” Sonra başladı çılgınlar gibi dans etmeye. Bu irdelenmesi gereken insanoğlunun gelebildiği trajik bir durum, malum internet artık yeni şöhret yaratma, yeni yetenekler keşfetme yeri, kendini teşhir etme yeri oldu internet, İşte bu çok vahim bir durum.











KELİME OYUNU



Televizyon da olumlu şeyler de olmuyor değil. Kanal 1 ekranlarında hafta içi her akşam yayınlanan İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu adlı yarışmaya bayılıyorum. Rekabetin çok güzel yaşandığı, aynı zamanda izlerken sizi zorlayan, bilmediğiniz kelimeleri öğreten, Türk Dil Kurumu’ndan ödüllü bir yarışma programı. Son zamanlarda yarışmacıyı reklam öznesi yapıyorlar ama bunu hoş görüyorum, böyle güzel programların devam edebilmesi için gerekli bir uygulama. Dizi bombardımanından bıkanlar çoluk çocuk, maaile otursunlar ekranın karşısına izlesinler.



