Yaşlılıkta cinsellikten mahrum kalmayın

Yapılan son araştırmaların sonuçlarına göre, sağlıklı bir cinsel yaşam 70’li ve 80’li yaşlara kadar sürebilir.



Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü profesörlerinden Edward Laumann'ın Amerika'da yürüttüğü araştırma sonuçları, aktif cinsel yaşamın ileri yaşlarda da sürebileceği sonucunu ortaya koydu. Yaşları 57 ilâ 85 arasında değişen erkeklerin yüzde 68’i geçen yıl seks yaptıklarını belirtirken, aynı yaş grubundaki kadınların da yüzde 42’sinin seks yaptığı belirlendi. Laumann, ileri yaştaki kadınların daha büyük bir bölümünün seks yapmak istediğini, buna karşılık kendilerine uygun partner bulamadıklarından yakındıklarını aktardı.



Laumann, sağlıklı insanların yaşamları süresince sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürebileceklerine dikkat çekerek, seksle ilgili problemlerin ileri yaştan değil, diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarından kaynaklanabileceğini vurguladı. The Journal of Sexual Medicine’ın son sayısında yayınlanan araştırma, yaşları 57 ilâ 85 arasında değişen 1.550 kadın ve 1.455 erkek arasında yapıldı.



Zührevi hastalıklar hazzı azaltıyor



Geçmişte cinsel yolla bulaşan bir hastalığa maruz kalmak, kadının cinsel ilişki sırasında hissettiği ağrıyı dört kat artırırken, kadınlardaki kayganlaşma sorununu da üç kat artırıyor. Erkeklerde geçmişte cinsel yolla bulaşan bir rahatsızlık yaşanması, seksten hoşlanmamayı beş kat artırıyor.

İleri yaştaki kadın ve erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluklarının nedenlerinden biri de idrar yolu enfeksiyonları. Bununla birlikte, ruh sağlığıyla ilgili problemler de sekse olan ilginin azalmasına sebep oluyor.



Erkeklerde ilişkide yaşanan problemler sertleşmeyi engelliyor ve sekse olan ilgiyi azaltıyor. Her gün alkol almak kadınların sekse olan ilgisini ve seksten aldıkları zevki artırıyor. Raporda, Latin kadınların ilişki sırasında diğer kadınlardan iki kat daha fazla acı hissettikleri belirtiliyor. Zenci erkekler diğer erkeklere oranla sekse daha az ilgi duyuyorlar ve erken boşalıyorlar.

Laumann, cinsel sağlığın fiziksel ve bedensel sağlığın habercisi olduğuna dikkat çekerek, seksin yaşam kalitesini arttırmada önemli olduğunu vurguladı. Yaşlı insanların cinsellikten el ayak çekmemeleri gerektiğine değinen Laumann, insanların sağlıklı olduğu sürece cinsel yaşamlarına devam edebileceklerini söyledi.



(Tempo 24)