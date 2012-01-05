Yaşlılığın tadını çıkarın!



T24 -

Unutkanlığa erken evrede müdahele edilmeli!





Stresten uzak durun!





Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç... Artık bir işe yaramadığını düşünen, uyku sorunları yaşayan, çevreye karşı ilgisi giderek azalan 65 yaş üstü kişiler genelde köşelerine çekilmeyi tercih ediyor. Oysa yaşlılıkla ilgili ruhsal sorunlara erken dönemde müdahale edilmesi, sağlıklı bir yaşlılık dönemi açısından çok önemli.ntvmsnbc'nin haberine göre; yaşlılığa bağlı ruhsal sıkıntılar geropsikiyatri, yani yaşlılık psikiyatrisi dalında ele alınıyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Derya İpekçioğlu, en çok anksiyete bozuklukları, depresyon, mani, uyku problemleri, psikoz, ihmal, suistimal, psikoz ve demans gibi rahatsızlıklar nedeniyle başvuru geldiğini söyledi.Aile içindeki rollerin ve ilişkilerin değişmesi, yakın çevrede arkadaş, eş kaybı gibi üzüntüler yaşanmasının 65 yaş üstü kişilerde ruhsal problemlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını belirten Uzm. Dr. İpekçioğlu, “Yapılan çalışmalar yaşlıdaki ruhsal sorunların, hastalanma ve ölüm riskini artırdığını gösteriyor. Yaşlıdaki unutkanlık yaşlılığın getirdiği doğal bir sonuç olarak algılanmamalıdır. Unutkanlık yakınması olan yaşlı, alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından ileri tetkik ve muayene yöntemleriyle değerlendirilip, demansiyel süreç açısından ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Demans tablosunun erken evrede saptanması önemlidir. Uygulanacak tedavi ve özel müdahale yöntemleriyle tablonun ilerlemesi kısmen de olsa yavaşlatılabilir, gelişmesi muhtemel davranış sorunları hafifletilebilir” dedi.Psikiyatri Uzmanı Dr. Derya İpekçioğlu, “Fiziksel olduğu kadar, ruhsal olarak da sağlıklı yaşlanma önemlidir. Stresten uzak durmak, fiziksel egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek çok önemli. Keyif alınan hobilerinizin olması, yaşamın içinde aktif ve üretken olarak kalmayı başarmak, yaşlılığı bir olgunluk dönemi olarak algılamak, yaşamınızdaki değişikliklere uyum sağlayabilme yeteneğinizin olması sağlıklı yaşlanmanızı sağlayacaktır” diye konuştu.