Yaşlıların seks filmi olay oldu

Doğu Almanya kökenli yönetmen Andreas Dresen’in, Almanya’da yaşlıların seks hayatını konu alan "Wolke 9" isimli filmi, yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkede büyük tartışma yarattı.



Film, 76 yaşındaki evli bir kadın terzinin bir gün pantolon paçalarını yapmak için gittiği bir evde müşterisiyle deli gibi sevişmesini ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Eve döndüğünde 30 yıllık eşini antika trenlerinin başında bulan Inge, "Eşime itiraf edeyim mi" diye büyük bir ikilem yaşıyor.



Yönetmen filmine sahip çıktı



Bugün sona erecek olan 65’inci Venedik Film Festivali’nin de en çok ilgi çeken filmlerinden biri olan "Wolke 9" filmini savunan yönetmen Andreas Dresen, "Filmdeki hikaye, herhangi bir

zamanda, herhangi bir yerde ve herhangi bir kültürde geçecek kadar basit" diye konuştu.



Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild ise, filmi övdüğü eleştiri yazısında, "İki yaşlı insanın seks yapmasını kim izlemek ister? Çok basit: Nihayet gerçek, tutkulu ve dokunaklı bir aşk hikayesi yaşamak isteyen herkes. Yönetmen Dresen ve oyuncuları bu konu üzerine tavizsiz ve korkusuzca gitmiş ve böylece ortaya gerçek sinemaseverler için keyifli bir eser çıkmış" diye yazdı.



Adını John Lennon şarkısından alıyor



Adını "Cloud 9" adlı John Lennon şarkısından alan "Wolke 9"da 76 yaşındaki Inge’nin antika tren meraklısı kocası Werner’i aldatmasının nedeni, seks hayatları olmaması değil. Tam tersine karı kocanın seks yaşamları faal ve çiftin birbirine olan aşkında herhangi bir sorun yok. İnge, birlikte banyo yaparken Werner’in saçlarını şefkatle yıkıyor ve yatak odalarında da seks yaşamları arzulu biçimde sürüyor.



Ancak Inge, pantolon paçası dikmek için evine gittiği Karl’ın ısrarları karşısında direnemiyor. Sonunda kızının uyarılarını dinlemiyor ve gizli ilişkisini kocasına itiraf ediyor. Böylece film herkes için acıklı bir sona gidiyor ve salondan çıkan seyirci gözyaşlarını tutamıyor.

