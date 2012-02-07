-Yaşlıların da ''kreşi'' olacak KAYSERİ (A.A) - 07.02.2012 - Yaşlıların gündüz vakit geçirip akşam evine dönebileceği kreş gibi mekanlar oluşturulacağı bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik bakım hizmetleri konusunda yeni bir model oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. Yeni yapılanan bakanlık ve genel müdürlük olarak belirledikleri öncelikler arasında yaşlılara yönelik hizmetlerin ilk sıralarda yer alacağını kaydeden Çiftçi, yaşlılığın ilk kez bir bakanlık çatısı altında ve genel müdürlük bünyesinde yapılandığını bildirdi. Bundan sonraki yapılanmada yaşlı bireylerin daha çok kendi bulundukları ortamda barınmalarını desteklemeye yönelik çalışmalar yapacaklarını ifade eden Çiftçi, öncelikli olarak evde destek hizmeti uygulamasını hayata geçireceklerini kaydetti. Bu uygulama kapsamında yaşlıların her türlü ihtiyacının kendi evlerinde karşılanacağını söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu: ''Evinde kalabilecek durumdaki yaşlılara evde destek hizmeti vereceğiz. Bunun için özel ekipler oluşturacağız. Böylece o evde alışverişin yapılması, yemeğin pişirilmesi, sobanın yakılması, temizliğin veya vücut bakımının yapılması, yaşlının dışarda dolaştırılması, evdeki tamirat hizmetleri veya banka işlerinin yapılması gibi birçok hizmet sunacağız. Böyle bir sistemin hazırlığını yapıyoruz.'' Yaşlılara ailesinden, mahallesinden, çevresinden ayırmadan destek hizmetleri vereceklerini belirten Çiftçi, bu kapsamda yaşlılara yönelik gündüz merkezleri oluşturacaklarını söyledi. Türkiye'de 5 adet bulunan gündüz merkezleri sayısını çoğaltacaklarını ifade eden Çiftçi, ''Küçük çocuklar nasıl kreşe bırakılıyorsa aynı şekilde yaşlı kulübü veya yaşlı kreşi diyebileceğimiz modellerle yaşlıların gündüz gelip akşam yaşadığı ortama yeniden dönebileceği merkezler oluşturacağız. Türkiye'de bu tür 5 merkez var. Buradaki çalışmaların sonuçlarını değerlendireceğiz. Buna göre bu tür merkezlerin sayısını artıracağız. Fazla talep var'' dedi. -Kamuda 29 bin boş engelli kadrosu var- Engellilerin eğitime, üretime ve sosyal hayata katılması için de projeler geliştirdiklerini ifade eden Çiftçi, resmi ve özel kurumların özürlü kadrolarının doğru bir şekilde doldurulması için Türkiye'de ilk kez Özürlü Memur Seçme Sınavı yapılacağını kaydetti. 29 Nisanda yapılacak sınavda, adayların özür grubuna göre özel sorular hazırlanacağını hatırlatan Çiftçi, şunları söyledi: ''Engelli gruplar için ayrı oturumlar yapılacak. Mesela az görenler için iri puntolarla yazılmış soru kitapçıkları hazırlanacak. Böylece engellilerin eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacak sınav yöntemi uygulanacak. Lise ve üzeri okul mezunları sınava girebilecek. Lise mezunu olmayanlar kuraya başvuracak. Devlet Personel Başkanlığı ne kadar kadro açılacağını açıklayacak. Belki birkaç seferde yerleştirme tamamlanacak. Şu anda kamuda 29 bin kadro boşluğu var. 1-2 yıl içinde bu boş kadroları doldurmak istiyoruz. Özel sektördeki boşluk daha fazla. Kadroların doğru doldurulması da önemli. Engelliler meslek sahibi bile olsalar genellikle hizmet kadrosunda istihdam ediliyor. İdari kadrolarda engellileri göremiyoruz. Bu bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Engellilerin arasında mimarlar, hukukçular, hekimler, öğretmenler, teknisyenler var. Herkesin kendi alanına uygun yerlerde yerleştirilmesini arzu ediyoruz. Sınav yılda 1 kez veya ihtiyaca göre daha da fazla olabilecek.''