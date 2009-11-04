Yaşlıları kurtarma operasyonu!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Ortakent- Yahşi Beldesi'nde bir pansiyon odasında sağlıksız koşullarda para karşılığı barındırılan 8 yaşlı, Muğla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarılarak Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaşlıların üzerinde bulunan para ve kıymetli eşyaların da alındığı ortaya çıktı. Vali Ahmet Altıparmak, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bodrum'un Yalıkavak Beldesi’nde faaliyet gösteren, 46 yaşındaki Ertuğrul S.'a ait ‘İclalim’ adlı huzurevi, ilgili kurumlardan gerekli izinleri almadığı ve sağlıksız koşullarda çalıştığı için 6 ay önce Kaymakamlık tarafından kapatıldı. Bunun üzerine, Ertuğrul S.'nin , ailelerinden ayda 600 TL ile 1500 TL arasında para alarak bakımını üstlendiği yaşlıları, Ortakent- Yahşi Beldesi'nde bir pansiyona yerleştirdiği öne sürüldü.



Yaşlıların bu pansiyonda son derece sağlıksız koşullarda barındırıldığı yönünde bir ihbar alan Muğla Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, bugün jandarmayla birlikte operasyon düzenledi. Vali Ahmet Altıparmak'ın talimatıyla sabah saatlerinde yapılan baskında, 3'ü kadın 8 yaşlının, ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve pislik içinde oldukları görüldü. Pansiyondan alınarak Bodrum Devlet Hastanesi’ne getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen yaşlılardan 3'ü yakınlarına teslim edilirken, 5'i Muğla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3'ü kadın 2'si erkek 5 yaşlı, Muğla Sosyal Hizmetler Kurumu'nca korumaya alındı.



Yaşlıların 6 aydır iki pansiyon odasında sıkış tıkış yaşamaya mecbur bırakıldığı, üzerlerindeki para ve kıymetli eşyalarının da alındığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul S. suçlamaları reddetti. Selkan, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Pansiyon sahiplerine ise idari para cezası verildiği bildirildi.



Vali Altıparmak, “Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerini yönlendirdiğimiz olayda sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren yaşlıların hem doğru dürüst bakılmadığını hem de para ve kıymetli eşyalarının alındığını tespit ettik, soruşturmayı bu yönde sürdürüyoruz. Sorumlu kişi hakkında yasal işlem yapılırken, bu göz yuman pansiyon sahiplerine de idari para cezası kesildi. Kimsenin yaşlıların sırtından para kazanmasına ve insanlarımızı mağdur etmesine izin vermeyiz” dedi.