Yaşlılara 'gençlik' vadeden şirket ABD'nin 5 şehrinde şube açtı; bir litre kan 8, iki litresi 12 bin dolar

Yaşlılara, genç insanlardan alınan kanları naklederek gençlik vaat eden Ambrosia adlı şirket ABD’de beş şehirde şube açtı.

Şirketin internet sayfasındaki bilgiye göre, ödemeyi PayPal üzerinden yapmak mümkün; hatta kampanya bile var: 1 litre genç kanını 8 bin dolara ya da 2 litreyi 12 bin dolara alabilirsiniz.

Jesse Karmazin’in kurucusu olduğu şirket, ilk olarak New York’ta faaliyete başlamak istiyordu. Ancak o plan suya düşünce Los Angeles, San Francisco, Tampa, Omaha ve Houston’da beş adet şube açıldı. Her bir şubede damarlarınızı gençlerin kanıyla doldurabiliyorsunuz.

​dunyahalleri.com’dan Semih Sönmez’in haberine göre, bu iddiaları destekleyen klinik çalışmaların çok az olmasının yanı sıra tedavinin herhangi bir işe yarayıp yaramadığı da hâlâ muallakta. Örneğin bu ay Jama Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, genç yetişkinlerden alınan kanın Alzheimer hastalarının semptomlarını ne kadar iyileştireceğini inceliyordu. Ancak çalışma sadece 18 katılımcıyla yapıldı.

Öte yandan Ambrosia’nın gerçekleştirdiği işlemin işe yarayabileceğini gösteren araştırmaların çoğu insanlar üzerinde değil fareler üzerinde yapıldı. Ambrosia’nın 2017’de yaptığı klinik denemelerde elde edilen sonuçlar ise hâlâ paylaşılmadı. Bu denemelerde katılımcıların kan aktarımı için standart 8 bin dolar ödemesi gerekiyordu. Tüm bu belirsizliğe rağmen şirketin sunduğu ‘tedavi’ teknik olarak sadece kan nakli olduğu için Ambrosia, ABD Gıda ve İlaç Dairesi denetçilerinin radarına takılmıyor.

Bekleme listesi var

Ancak Ambrosia’nın tedavisinin yeterince kanıtı olmaması, zengin müşterilerin ilgisini durdurmadı. Ambrosia talepleri karşılayabilmek için geçen eylülde web sitesinde bir bekleme listesi oluşturdu.