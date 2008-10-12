Yaşlılara “D vitamini” desteği verilmeli

D vitamini eksikliği, ağrıya sebep oluyor



D vitamini ömrü uzatıyor

Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) tarafından 11-15 Ekim 2008'de Antalya'da düzenlenen 9. Ulusal Romatoloji Kongresine de başkanlık eden Yücel, yaptığı açıklamada halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun, kemiklerin güçsüzleşip kolay kırılmasına neden olan bir hastalık olduğunu söyledi.Son 50 yılda kalp-damar sistemi hastalıkları, kanser ve inme tedavisinde görülen gelişmeler sayesinde dünya genelinde insan ömrünün yaklaşık 20 yıl uzadığı için yaşlı nüfusun arttığını belirten Yücel, "Bu nedenle kronik akciğer, alzheimer, parkinson, yüksek tansiyon, şeker, kemik erimesine bağlı kırıklar, duyu ve görme bozuklukları gibi yaşlılarda görülen hastalıkların görülme sıklığı da yükseldi" dedi.Yücel, Türkiye'de ortalama yaşam süresinin erkeklerde 70, kadınlarda ise 72'ye çıktığını ifade ederek, osteoporozdan korunmak için her yaşta yeterli kalsiyum ve D vitamini alınması, ayrıca egzersiz yapılması gerektiğini söyledi.Menopoz sonrasında kemik yıkımının fazla olduğunu belirten Yücel, "50 yaş üstündeki kadınlarda yaşamlarının bir döneminde kalça kırığı görülme riski ABD'de yüzde 16, İngiltere'de yüzde 15'tir. Türkiye'de ise batı ülkelerine göre osteoporoza bağlı kalça kırığı riski çok daha azdır" diye konuştu.Yücel, osteoporozun genetik olma özelliği taşıdığını belirterek, anne ya da babasında erken yaşta kalça kırığı olanların, 3 aydan uzun süre ve günde 5 miligramdan fazla kortizon kullananların ya da kullanacakların, bazı hormonal hastalığı olanların, çok sigara içenlerin risk grubunda olduğunu kaydetti.Yücel, osteoporozdan ve osteoporoza bağlı kırıklardan korunmak için şu önerilerde bulundu:-Bebeklikten itibaren yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmalı,-Erişkinlerde menopoz öncesinde günde 1200 miligram, menopoz sonrasında 1500 miligram kalsiyum içerecek kadar süt ve süt ürünleri tüketilmeli,-Fiziksel aktivite artırılmalı,-Güneş ışığından yararlanılmalı,-Sigara ve alkolden uzak durulmalı,-Doktor tarafından önerilmedikçe kesinlikle kortizonlu ilaçlar kullanılmamalı,-Özellikle evde kazalardan ve düşmelerden korunmak için önlem alınmalı.Yaşlılarda risk faktörünü azaltarak daha güçlü kemik yapısının sağlanabilmesi için kalsiyum yanında D vitamininin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Yücel, "D vitamini eksikliği özellikle yaşlılarda oldukça sıktır. D vitamini, kemikler ve kas kuvveti için önemlidir. Bunun için 65 yaşından sonra her yıl güneş ışığının az olduğu kış mevsimine girmeden ekimde 1 ampul Devit-3 içilmesi uygun olacaktır. Bu sayede hem kemik kırıkları hem de ölüm riski azalabilir" diye konuştu.Devit 3 ampulün kötü bir tadı olmadığını belirten Yücel, ilacın tam olarak emilimin sağlanabilmesi için ekmeğin üstüne dökülerek tüketilmesi gerektiğini söyledi.