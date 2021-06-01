"Yaşlılar ve çocuklu ailelerden şikâyet geliyor" denildi; Suudi Arabistan'da yüksek ezan sesine kısıtlama getirildi

Suudi Arabistan'da ezan sesinin yüksekliği nedeniyle gelen şikâyetler üzerine cami hoparlörlerine kısıtlama getirildi. Karara tepkiler gelmesi üzerine açıklama yapan İslami İşler Bakanı Abdullatif al-Sheikh, namaz kılacak olanların imamın ezan okumasını beklemesi gerekmediğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'da yaşlılar ve çocuklu ailelerden gelen şikâyetler üzerine yüksek sesli hoparlörle okunan ezanların üçte biri oranında düşürülmesi kısıtlaması getirildi.

Ülkenin muhafazakâr kesimden tepki gelmesinin ardından da, Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı, namaz kılacakların imamın çağrısını beklemesi gerekmediğini söyledi.

Bakan, karara karşı çıkanları 'Suudi krallığının düşmanı' olarak niteledi.