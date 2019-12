Yaşlılar sorunlarını sanal ortamda paylaşacak

Prof. Dr. Akçiçek,ileri yaş nüfusunun her geçen gün artmasına karşın, hastalardan gelen talebin düzenli karşılanamaması nedeniyle İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Geriatri (Yaşlılık) Bilimü Dalı oluşturulduğunu bildirdi.



Bilim dalı bünyesinde 65 yaşın üzerindeki nüfusun hayat kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Prof. Dr. Akçiçek, gelecek yıl yaşlılara poliklinik hizmeti sunulacağını, yeterli hekim istihdamı sağlanması durumunda, huzurevlerinde kalan yaşlıların sağlık kontrollerini üstlenebileceklerini belirtti.



Yaşlılık biriminde, iç hastalıkların yanı sıra nöroloji, fizik tedavi, farmakoloji, psikiyatri, kardiyoloji, ve gıda mühendisliği uzmanları bulunduğunu söyleyen Akçiçek, "Oluşacak bilgi birikimi, tıbbın neredeyse bütün alanlarını kuşatıyor. Diş Hekimliği Fakültesinde de ileri yaş dünyasına ilgi gösteren öğretim üyelerimiz bulunuyor" dedi.



Çözümler internetten



Prof. Dr. Akçiçek, çeşitli etkinliklerde bir araya geldikleri hastalar ile hasta yakınlarının yaşlılığa ilişkin sorularının her geçen gün arttığını bildirdi.



Yaşlı nüfusun artışıyla geriatri alanına duyulan ilginin çoğalmasına paralel olarak, hastaları internet sitesinden bilgilendirmeye başladıklarını ifade eden Akçiçek, "İleri yaş insanlar ve onlara bakanların yararlanabileceği bir site kurduk. 'http://eng.ege.edu.tr/~otles/Ageing' adresinde, EÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Ötleş ile sağlıklı yaşlılığa ilişkin bilgiler sunuyoruz. Ayrıca Ekim ayında interaktif ortam oluşturacağız. Soruları alacak ve mümkün olduğunca cevap vereceğiz.



Bu bilgi kaynağının ileri yaş grubu için önemli olduğuna inanıyorum. Yaptığımız işlerin ardından yaşlı hanımefendiler ve beyefendiler bize ulaşıp değişik konularda yardım istiyor. Bu ilgiyi ve ihtiyacı tamamen karşılayacak altyapı henüz yok. Önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum" dedi.



''Yaşlıları fark etmiyoruz''



Prof. Dr. Akçiçek, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaşını geçen nüfusun genel nüfusa oranının yüzde 7,5 seviyesinde bulunduğunu, İzmir'in Karaburun ilçesinde bu rakamın yüzde 42'lere ulaştığını söyledi.



Türkiye'deki yaşlı nüfusun her geçen gün arttığına dikkati çeken Akçiçek, "Türkiye, uzun yıllar çok genç bir topluma sahip olduğu için yaşlıların dünyasını yeterince tanımıyor. Oysa ki son yıllarda Türkiye'deki nüfus piramidinin de yavaş yavaş yaşlıları da barındıran bir yapıya döndüğünü gördük" diye konuştu.



İleri yaş grubuna yönelik daha fazla kuruma, ilgiye ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akçiçek, "İç hastalıklarında yatan hastaları değerlendirdiğinizde, hastaların yüzde 90'ı 65 yaşın üzerinde. Bu alanda yetiştirilmiş, uzmanlıklarını almış insanlara gerçekten çok ihtiyaç var. Yaşımız ilerledikçe gündelik yaşamımızı sürdüremeyeceğimiz kısıtlamalarla karşı karşıya geliyoruz.



Bu soruna çözüm olabilecek rehabilitasyon atölyeleri ile uzmanları Türkiye için önümüzdeki dönemde olması gereken unsurlar. Konuya ilişkin çeşitli çabalar devam ediyor ancak bu yaş grubuna yönelik özel bir çaba yok Türkiye'de.



Yaşlılara yeterince el uzatabildiğimiz zaman medeni bir toplumda yaşadığımıza dair güvence duyabiliriz. İleri yaş grubu insanların maruz kaldığı davranış biçimleri, bu konuda yürümemiz gereken çok yol olduğunu düşündürüyor" dedi.