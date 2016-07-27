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Sağlık

Yaşlılar seks yapar mı?

Araştırmaya katılan bazı kişiler cinsel etkinliklerden vazgeçmeye hiç de niyetli olmadıklarını belirtti

27 Temmuz 2016 19:52

İllionis Üniversitesi'nde yapılan yeri bir araştırmaya göre konu seks olunca yaşın etkisinin olmadığı ortaya çıktı.

Milliyet’in haberine göre ileri yetişkinlikte cinsel deneyimlerin nasıl olduğunu incelemek üzere gerçekleştirilen çalışmaya, 14 farklı online topluluktan 50 yaş ve üzeri  olan kişiler katıldı.

Katılımcılar gençliklerine nazaran benlik duygularının daha serbest  ve ölüm ihtimallerinin daha muhtemel olduğu algısına rağmen şaşırtıcı sonuçlar verdi. 

İfadelerine göre, katılımcılar sağlık durumları sebebiyle cinsellikten mahrum kalıp cinsellikten uzaklaşabildiklerini söylerken, bazıları ise cinsel etkinliklerden vazgeçmeye hiç de niyetli olmadıklarını belirtti. 

Yaşlı kişilerin muhtemel sağlık problemleri veya toplumun yaşa yönelik klişe düşünceleri sebebiyle seksi sevmedikleri ve yapmak istemedikleri imajı oluştuğu vurgulandı.

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Yaşlı insanlarseksyapar mı

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