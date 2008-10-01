'Yaşlılar için temsil kanalları açılmalı'

Yaşlılık Platformu Koordinatörü Nuran Akdemir, "Yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerle siyasi partilerin, yaşlılık kolları oluşturmasını öneriyoruz" dedi.



Akdemir, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşlılık konusunda uluslararası düzeyde geliştirilen sosyal politika ve standartların, ülke koşullarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Yaşlı bireylerin yaşamın her alanına ve özellikle kendileriyle ilgili kararlara aktif katılmasının önemine değinen Akdemir, "Bunun için yaşlıya hizmet götüren tüm kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerle siyasi partilerin yaşlılık kolları oluşturmasını öneriyoruz" görüşünü ifade etti.



"Yaşlılar kidemli vatandaş"



Yaşlılık Konseyi Derneğince yayımlanan mesajda da ileri yaşlı bireyler için elden gelen değil, hak edilen yaşam standartlarının sağlanması yönünde etkin bir görev paylaşımının zamanın geldiği ifade edildi. Yaşlıların dünle bugün arasında köprü kuran, kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğu, yaşlı bireylerin, "kıdemli vatandaş" olarak tanımlanabileceği belirtildi. Mesajda, şunlar kaydedildi:



"Yaşlıların etkin katılacakları yaşam alanlarının sağlanabilmesi toplumu zenginleştirecektir. Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik kurum ve kuruluşlarda görev alacak personelin iyi yetiştirilmesi, yaşlı sağlığı ile ilgili koruyucu önlemler için eğitim faaliyetlerinde bulunulması, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma-geliştirme ve standart çalışmaları yapılması, yaşlılık konusunda evrensel düzeyde geliştirilen sosyal politikalar ve standartların ivedilikle ele alınması gerekmektedir."