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Yaşam

Yaşlılar Haftası’nda çekiçli kavga

Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Karaman’da huzur evinde kalan iki kişinin yumruklu çekiçli kavgasında kan aktı

18 Mart 2009 02:00

Karaman'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ait huzurevinde kalan Murtaza Ö. (67) ile Dursun A. (61) arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine çekiçle vurup, yumruk atarak yaraladı.

Dün, saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, aynı odada kalan Murtaza Ö. (67) ile 61 yaşındaki Dursun A. belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murtaza Ö., bulduğu bir çekiçle Dursun A.'nın üzerine saldırdı.

Dursun A. da, Murtaza Ö.'ye yumrukla karşılık verdi. Dursun A., çekiç darbeleri ile başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Murtaza Ö.'de aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murtaza Ö. ve Dursun A.'nın, huzurevinin düzenlediği etkinliklerde saz ekibinde birlikte çalıştıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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