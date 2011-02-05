-YAŞLILAR HABABAM'DA OYNAMAK İÇİN YARIŞTI ADANA (A.A) - 05.02.2011 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı Adana Huzurevi'nde oluşturulan tiyatro topluluğu, 11'inci oyununu sergilemeye hazırlanırken, yaşları 70 ile 82 arasında değişen huzurevi sakinleri de en etkin rolü kapabilmek için birbirleriyle yarıştılar. Daha önce ''Düğün ya da Davul'', ''Romeo ve Juliet'', ''Hababam Sınıfı Tatilde'', ''Dinlenmek İsteme'', ''Dayak isteme'', ''Bir Türk Filmi'', ''Şalvar Davası'', ''Selvi Boylum Al Yazmalım'' ve ''Kibar Feyzo'' adlı oyunlarını sahneleyen Adana Huzurevi tiyatrosu, 11'nci oyunları ''Hababam Sınıfı''na hazırlanıyor. Oyunda çoğu lise öğrencisi olan karakterleri yaşları 70 ile 82 arasında değişen oyuncu kadrosunun canlandıracak olması da dikkati çekiyor. Mart ayındaki ''Yaşlılar Haftası'' etkinlikleri kapsamında sahnelenecek oyunun seçmeleri sırasında yaşlılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Yaş ortalamaları 80 olan huzurevi yaşlıları, en etkin rolü kapabilmek için birbirleriyle mücadele ettiler. Oyunun ana karakteri olan ''İnek Şaban'' rolünü emekli ilkokul öğretmeni Mustafa Kaya, ''Güdük Necmi'' rolünü İsmet Öktem, ''Hayta İsmail'' rolünü Şaban Çakır, ''Damat Ferit'' rolünü Bedri Balıkçı, ''Badi Ekrem'' rolünü Zeki Dokuyan, ''Kel Mahmut'' karakterini ise emekli malül öğretmen Hüseyin Güven kaptı. Elindeki okul zili ve sevimli haliyle hafızalarda iz bırakan Adile Naşit'in canlandırdığı ''Hafize Ana'' rolünü ise 81 yaşındaki Meral Girici oynayacak. ''Selvi Boylum Al Yazmalım''da Türkan Şoray'ın oynadığı Asya karakterinden, ''Şalvar Davası''nda Müjde Ar'ın canlandırdığı ''Elif'' karakterine kadar birçok rolü başarıyla oynayan Meral Girici, ''Hababam Sınıfı''nda da Adile Naşit ile sembolleşen ''Hafize Ana'' karakterini başarıyla canlandırmak için çalışmalara başladı. Provalar sırasında usta tiyatrocuları aratmayan Meral Girici, ''Ben oyunculuk için yaratılmışım ama beni 70'imden sonra keşfettiler'' dedi. Huzurevi Müdürü Nurdan Kama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum bünyesinde 2000 yılında oluşturulan tiyatro grubunun bugüne kadar 10 oyun sahnelediğini, son olarak da Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı ile seyircilerin karşısında olacaklarını söyledi. Tiyatro grubuna daha önce oyuncu bulamazken şimdi yaşlılar arasında rol kapmak için inanılmaz bir rekabet olduğunu, yaşlıların başrolü oynamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştıklarını anlatan Kama, hatta bu konuda kulisler yaptıklarını ifade etti. Oyunun provalarının neşe içinde geçtiğini, Mart ayına kadar eksiklerini gidererek ''Hababam Sınıfı''nı'' en güzel şekilde sahnelemek istediklerini kaydeden Nurdan Kama, tiyatrodan halk oyunlarına, gezi turlarından çeşitli el sanatları kurslarına kadar birçok sosyal faaliyet sayesinde, yaşlıların huzurevindeki günlerini dolu dolu geçirdiklerini, sıkılmaya zaman bile bulamadıklarını sözlerine ekledi.