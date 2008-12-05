Yaşlılar genç hissediyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, yaşlı insanlar kendilerini kronolojik yaşlarından 13 yaş civarında genç hissediyorlar



70 ve üzeri yaşlardaki insanlar üzerinde yapılan araştırmada, erkeklerin ayrıca yaşlarından 10 yaş genç göründüklerini düşündükleri, kadınların ise bu kadar iyimser olmadıkları belirlendi.

Michigan Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmanın başında yer alan Psikolog Jacqui Smith, insanların genel olarak kendilerini yaşlarından biraz daha genç hissettiklerini ve incelenen süre zarfında yaşlanmayla ilgili göreli yüksek memnuniyet gösterdiklerini belirtti.



Smith, “13 yaş civarında genç hissetmek belki de yaşlılığın iyimser yanılsaması” dedi.



Smith ve arkadaşlarının Journals of Gerontology: Psychological Science dergisinin gelecek sayısında yayınlanacak çalışmalarında 70 ve üzeri yaşlarda 516 erkek ve kadın, yaşlanmayla ilgili duyguları konusunda 6 yıl süreyle incelendi.



Bu alanda daha önce yapılan araştırmalarda, genç hissetmenin daha iyi sağlık ve uzun yaşamakla bağlantısı olduğu bulunmuştu.

