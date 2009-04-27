Yaşlılar düşmekten korkup az hareket ediyor

Geriatri Fizyoterapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuray Kırdı, yaşlı nüfusun yaklaşık üçte birinin düşmekten korktuğunu belirterek, bunun da yapılan fiziksel aktiviteyi sınırlandırdığını söyledi.



Prof. Dr. Kırdı, yaptığı açıklamada, yaşlılığın iki şekilde gerçekleşeceğini, saçların beyazlaşması ve yüzün kırışması gibi evrensel değişikliklerin yanında, yaşam tarzının ve çevresel durumların da farklılaştığını belirtti. Kırdı, yaşlılık döneminde yapılacak düzenli ve orta şiddetli fiziksel aktivitenin, kronik hastalıkların başlamasını geciktireceğini, kalp hastalığıyla kardiyak ölüm riskini yüzde 20-25 oranında azaltacağını vurguladı.



Yaşlı kişilerin, hastalık, yaralanma korkusu, fiziksel aktiviteye karşı olumsuz düşünceler ve yanlış bilgilerle, belirlenen aktiviteye ulaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle daha az egzersiz yaptığını dile getiren Kırdı, bunun da fiziksel yeteneklerde azalmaya neden olduğuna dikkati çekti.



Yaşlı nüfusun yüzde 30'unun düşme korkusu yaşadığını, bu nedenle egzersiz yapmaktan çekindiğini belirten Kırdı, ''Düşme, yaşlılarda çok sık karşılaşılan problemlerden birisi, ancak, yaşlanma sürecinin bir parçası değil'' dedi.



Fiziksel fonksiyon bozukluğu, alınan ilaçlar, kaygan zemin, zemindeki dağınık objeler, yetersiz aydınlatma, uygun olmayan renk farklılığı, seviye farklılığı, sandalyeler, emniyetsiz ayakkabı, sağlık durumunun iyi olmaması, postural dengesizliğin düşme konusunda risk faktörü yaratabileceğine işaret eden Kırdı, merdiven çıkarken bir elle tırabzanları tutmanın, uygun ayakkabı ya da ortez kullanmanın düşmenin önlenmesine yardımcı olacağını kaydetti.



Uygun yükseklikteki sandalyelerin yaşlının aktivitelere katılımına destek vereceğini anlatan Kırdı, ''Ayrıca standart sandalyeye yükselticiler ilave edilerek de uygun yükseklikler sağlanabilir. Sandalye kolunun yüksekliği de oturmadan ayağa kalkma hareketlerinde yaşlılara maksimum desteği verecek şekilde olmalıdır'' diye konuştu.



Baston, yürüteç gibi yürüme yardımcılarına dikkat edilmesini gerektiğine değinen Kırdı, bazı durumlarda düşmeyi önleyen bu yardımcıların, bazen de düşmeye neden olabileceğine dikkati çekti. Kırdı, yaşlılarla ailelerinin konu hakkında eğitiminin ve uygun çevre düzenlemesinin düşmeyi önleyeceğini dile getirdi.



Dünya Sağlık Örgütü’nün kaliteli bir yaşam için, insanların kendi evlerinde etkili bir şekilde hareket edebilmelerinin gerekliliği üzerinde durduğunu belirten Kırdı, günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde, 65-79 yaş arasındaki yaşlıların yüzde 11,5'inin yanındakilerden yardım aldığını, 80 yaş ve üzeri yaşlıların ise yüzde 80'inin yardıma gereksinim duyduğunu bildirdi.



(AA)

