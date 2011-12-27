Yaşlı sürücülerin sırrı çözüldü





T24- İngiliz araştırmacılar, yaşlı sürücülerin kendilerini güvende hissetmedikleri için yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini ileri sürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, araba kullanma simülatörü yardımıyla 60 yaş üstü sürücüler ile yaşları 18-40 arasında değişen sürücülerin motor becerilerini karşılaştırdı. Araştırma, yaşlı sürücülerin şerit ihlali yaparak yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini gösterdi.



Motor becerilerinin zaman içinde zayıfladığını ve insanların hareketlerinde daha yavaş ve kararsız hale geldiğini belirten Dr. Richard Wilkie, "Bu nedenle yaşlı sürücüler, sağ ya da sol şeritten gitmek yerine yolun ortasından gitmeyi tercih ediyor." dedi.



