T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yaşlı sürücülerin sırrı çözüldü

Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaşlı sürücülerin yolun ortasından gitmeyi tercih etmelerinin nedenini ortaya çıkardı.

27 Aralık 2011 02:00



T24-  İngiliz araştırmacılar, yaşlı sürücülerin kendilerini güvende hissetmedikleri için yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini ileri sürdü.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre,  Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, araba kullanma simülatörü yardımıyla 60 yaş üstü sürücüler ile yaşları 18-40 arasında değişen sürücülerin motor becerilerini karşılaştırdı. Araştırma, yaşlı sürücülerin şerit ihlali yaparak yolun ortasından gitmeyi tercih ettiklerini gösterdi.
 
Motor becerilerinin zaman içinde zayıfladığını ve insanların hareketlerinde daha yavaş ve kararsız hale geldiğini belirten Dr. Richard Wilkie, "Bu nedenle yaşlı sürücüler, sağ ya da sol şeritten gitmek yerine yolun ortasından gitmeyi tercih ediyor." dedi.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24