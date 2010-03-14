Yaşlı nüfusun çoğunu kadınlar oluşturuyor

T24 - Türkiye'de yaşlı nüfus oranının hızla arttığı ve bu oranın büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu bildirildi.



Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hilal Özcebe, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin nüfus göstergelerinin, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekerek, ''Örneğin, 2005-2050 yılları arasında 80 yaş ve üzeri yaş grubunun artış hızı Türkiye için yüzde 736 olarak hesaplanırken, bu oran Fransa'da yüzde 140, Almanya'da yüzde 153'tür'' dedi.



Türkiye'de yaşlı nüfusun artmasının yanında aile yapısının da değiştiğini, endüstrileşme, kentleşme, iş gücü göçü, doğurganlıkta meydana gelen düşüş, boşanma oranlarının artması ve bireysellik gibi etmenlerin, Türkiye'de geleneksel geniş aile yapısının yaygınlığının azalmasına yol açtığını ifade eden Özcebe, bu gibi nedenlerle yaşlı nüfus oranının hızla artış gösterdiğini bildirdi.



Özcebe, Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 7,01'inin 65 yaş üzerinde olduğunu ve yaşlı nüfusun yüzde 56'sını kadınların oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''65 yaş üzeri erkeklerin oranı yüzde 3,06, kadınların oranı ise yüzde 3,94'tür. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre (2003), yaşlı kadınların öğrenim düzeyleri erkeklere göre düşüktür. 65 ve üstündeki kadın nüfusun yüzde 83'ü hiçbir öğrenim kurumuna devam etmemiş ya da ilkokulu bitirmemiştir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 53'tür. 65 ve üstündeki kadın nüfusun yüzde 53'ü okuma yazma bilmezken, erkeklerin yüzde 18,9'u okuma yazma bilmemektedir.



Beklendiği gibi yaş ilerledikçe dul olan yaşlıların oranında artış görülmektedir. Kadınlarda dul olma oranı erkeklere göre daha yüksektir.''



Derneğin Yaşlılık Çalışma Grup Başkanı Şebnem Beşe Canpolat da Türkiye'de geliri olmayan kadın nüfusun oranının, geliri olmayan erkek nüfusun oranından yaklaşık dört kat fazla olduğunu söyledi.





