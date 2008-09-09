Yaşlı kadınlarda uykusuzluk düşmelere sebep oluyor

Folik asit yaşlılara iyi geliyor

ABD'de California Pasifik Tıp Merkezinde görevli bilim adamı Katie Stone ve çalışma arkadaşlarının 70 yaş ve üzerindeki kadınlar üzerinde yaptığı araştırmada, kilo, yaş ve uyku durumları dikkate alındı.Sonuçları "Archives of Internal Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında yaklaşık 3 bin kadın üzerinde inceleme yapıldı. Gecede en fazla 5 saat uyuyan kadınların yıl içinde iki ya da daha fazla sayıda düşme olasılığının, gecede 7 saatten fazla uyuyan kadınlara göre yüzde 50 oranında fazla olduğu ortaya çıkarıldı.Gecede 5 ila 7 saat uyuyan kadınların düşme olasılığının da uzun süre uyuyanlara oranla yüzde 40 oranında fazla olduğu görüldü.Katie Stone, araştırmadan elde edilen sonuçların benzer problemin yaşlı erkekler için de geçerli olabileceğini gösterdiğini belirterek, "Bu, kesinlikle hem kadınlar, hem de erkekler için bir sorun" dedi.