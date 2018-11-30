Yaşlı kadının sopayla vurup, 'Masaj yaptım' dediği eşek sahiplenildi

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, Elmas A.\'nın (80) ahırda fenalaşıp, yere düşünce kaldırmak için sopayla vurduğu, barınakta tedavi ve koruma altına alınan eşek, İstanbul\'daki Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği\'nce sahiplenildi. Şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine \"Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım\" diyen Elmas A., hayvanın tekrar kendisine verilmesi için muhtarlıktan yardım istedi.

Olay, 26 Kasım Pazartesi günü, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.\'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.\'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

\'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM\'

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.\'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, \"Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım\" dedi.

İSTANBUL\'A GÖTÜRÜLDÜ

Ahırdaki eşek, yapılan inceleme ve jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından görevlilerce alınıp, Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi\'ndeki barınağa getirilerek, tedaviye alındı. Burada 3 gündür tedavi altındaki eşek için merkezi İstanbul\'da bulunan Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği\'nce harekete geçildi. Eşeği sahiplenmek ve kalan tedavisini üstlenmek istediklerini belirten dernek yetkilisi Okan Oflaz, Bilim, Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen ile görüştü. Görüşme sonucu verilen kararla eşek, Çorum\'daki barınaktan alınıp, konulduğu araçla İstanbul\'a gönderildi. Eşeğin tedavisini üstlenen Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği\'ne ve emeği geçenlere teşekkür eden Şeyda Çimen, \"Emeği geçen herkese, özellikle Okan Oflaz Bey\'e teşekkür ediyorum. Eşek İstanbul\'a gönderildi. Gereken tedavi artık orada yapılacak\" dedi.

EŞEĞİNİ GERİ İSTİYOR

Hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen ve evine gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine \"Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım\" diyen Elmas A., çok üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyledi. Tek amacının fenalaşan eşeğinin kendisine gelmesini sağlamak olduğunu öne süren Elmas A., muhtarlık aracılığıyla eşeğinin yeniden kendisine verilmesini istedi.



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