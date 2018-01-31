Yaşlı kadının ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsüne 6 yıl hapis istemi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesinde, trafiğe kapalı caddede kullandığı zırhlı araçla Pakize Hazar’a (85) çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen uzman çavuş S.K. (26) hakkında \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Lice\'de geçen yıl 14 Haziran\'da yaşlılık maaşını almak için trafiğe kapalı Mümin Ağa Caddesi\'ndeki PTT binasının önüne gelen Pakize Hazar, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na ait zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zırhlı araç sürücüsü uzman çavuş S.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Lice Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede uzman çavuş S.K.\'nın \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede; olay günü saat 10.43 sıralarında, şüphelinin park halinde bulunan 21 JAA 079 plakalı askeri zırhlı araca binip, sağa manevra ile hareketi sırasında, solundan gelip, aracın önünden yürüyerek geçmekte olan Pakize Hazar’a çarptığı ifade edildi. Sağ ön tekerin yaşlı kadının üstünden geçmesi sonucu ölüm olayının meydana geldiği belirtilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı\'nın raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu, Pakize Hazar\'ın ise kusursuz olduğu kaydedildi. İddianamede, delillerin takdirinin mahkemeye ait olmak üzere, şüphelinin yargılamasının yapılarak, cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

ADLİ TIP SANIĞI, JANDARMA MAKTULÜ YÜZDE 100 KUSURLU BULDU

Kazadan sonra Lice İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan kusur raporunda, uzman çavuş S.K.’nin kusursuz, olayda ölen Pakize Hazar’ın ise dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı gerekçesiyle tam kusurlu olduğu belirtildi. Hazar ailesinin yaptığı itiraz üzerine rapor, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderildi. Adli Tıp Kurumu\'nca hazırlanan raporda ise Pakize Hazar’ın araç şoförü S.K.’nin görüş alanına girdiği ve caddenin trafiğe kapalı olduğu belirtilerek, zırhlı araç sürücüsü S.K’nin yüzde 100 kusurlu olduğu kaydedildi.

Tutuksuz sanık S.K.\'nın yargılamasının önümüzdeki günlerde Lice Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlayacağı öğrenildi.

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