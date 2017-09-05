T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşlı kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak İlçesi'nde, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Sümer Uyan'ın altınlarının ve parasının eksik olduğu belirlenince, yapılan araştırmada boğularak ve dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

05 Eylül 2017 18:50

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 80 yaşındaki Sümer Uyan\'ın altınlarının ve parasının eksik olduğu belirlenince, yapılan araştırmada boğularak ve dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Yaşlı kadının cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan apartmanın kapıcısının oğlu Halil S. tutuklandı.
Olay, geçen Pazar gece saatlerinde Karataş Semti Mithatpaşa Caddesi\'nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Sümer Uyan\'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, kadını hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uyan\'ın öldüğü belirlendi.
Yakınlarının evdeki bir miktar para ve ziynet eşyasının kayıp olduğunu anlaması üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Bunun üzerine Uyan\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Burada yapılan incelemede ise Uyan\'ın boğularak ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
BAŞINA MERMERLE VURDUKTAN SONRA BOĞMUŞ
Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve evde parmak izi çalışması yapan polis, apartmanın güvenlik kamerasının söküldüğü belirledi. Apartman kapıcısının il dışında olması üzerine polis kapıcının oğlu Halil S.\'ye ulaştı. Bilgisine başvurulmak üzere emniyete götürülen Halil S.\'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı çapraz sorguya aldı. Çapraz sorguda cinayeti Uyan\'ın oturduğu apartmanın 25 yıllık kapıcısının oğlu 29 yaşındaki Halil S.”nin işlediği ortaya çıktı. Halil S.\'nin ifadesinde cinayeti borçlarını kapatmak için işlediğini ve yaşlı kadının kafasına mermerle vurup boğduktan sonra altınları ve paraları alarak evden çıktığını itiraf ettiği bilirtildi. Halil S.\'nin ifadesi doğrultusunda polis, altınları ve paraları buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil S., tutuklandı.
Çocukları tarafından adli tıp kurumundan cenazesi alınan Sümer Uyan, Karataş Semti\'ndeki Hacı Cevat Başçı Camii\'nde kılınan namazın ardından Paşaköprü Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANDHAKonakSümer UyanYaşlıHalilOlayKarataş Semti Mithatpaşa CaddesiEvindeSağlıkUyanYakınlarınınAsayişCinayet Büro AmirliğiBununAdli Tıp Kurumu MorguBuradaBAŞINA MERMERLE VURDUKTAN SONRA BOĞMUŞ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24