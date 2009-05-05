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Yaşam

Yaşlı kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

Mersin'de yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evden, 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Kadın, evde bulunanların çöp olmadığını

05 Mayıs 2009 03:00

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evden, 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Özel İdare Sokak 80 No'lu evden kötü kokular geldiği ihbarını alan zabıta ekipleri, eve giderek incelemede bulundu.

Yapılan kontrollerde, Fatma Arslan'ın (75) yalnız yaşadığı evin 3 odasında çok sayıda çöpe rastlandı. Bunun üzerine temizleme işlemi başlatan ekiplere, yaşlı kadın evde bulunanların çöp olmadığını savunarak, itiraz etti.

Belediye zabıta ve temizlik işleri ekipleri, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkartıktan sonra evde ilaçlama çalışması yaptı.

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