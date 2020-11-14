Yaşlı kadının boğazını kesip öldürdüler; müebbete mahkûm olup, serbest kaldılar!

Gasp ve hırsızlık için evine girdikleri yaşlı kadını boğazını keserek öldüren iki zanlı müebbet hapse mahkum edilip adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ceza alan zanlıların serbest kalması yaşlı kadının yakınlarını isyan ettirdi.

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde 2017 yılında 72 yaşındaki Kudret Yener'i boğazını keserek öldürüp değerli eşyalarını çaldıkları iddia edilen 2 sanık "öldürmeden" müebbet, "hırsızlıktan" 6 yıl 3'er ay, "konut dokunulmazlığını ihlalden" ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Müştekiler ile avukatları, tahliye kararını skandal olarak yorumlayıp itiraz edeceklerini söyledi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Serbes'in haberine göre; Ceyhan 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına yaklaşık 2 senedir tutuklu olan sanıklar İsmail Yetik ve Vural Yetik bulundukları Ceyhan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Öldürülen Kudret Yener'in kardeşleri ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı taraflara son savunmalarını sordu.

"Hiçbir şeyden haberim yoktu"

Son savunmalarını yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Vural Yetik, diğer sanık İsmail'in amcasının oğlu olduğunu belirtip eski savunmalarını da tekrarlayarak, “İsmail beni aradı, birlikte biraz gezip, eğlendik, sonra da beni evime bıraktı. Yurt dışında çalışıyordum. İzne diye geldim. Hiçbir şeyden haberim yoktu, bunlar başıma geldi. Bu yaşıma kadar hırsızlık da yapmadım” diyerek beraatini istedi.

Diğer sanık İsmail Yetik de, diğer sanık ile birlikte Ceyhan'a gidip gezdiklerini ve sonra eve döndüklerini söyledi. Müştekiler ise, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Müebbet hapis cezası aldıktan sonra, imza atma karşılığında tahliye oldular

Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail ve Vural Yetik'i önce ‘Bir Suçu Gizlemek veya Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, her iki sanığa da ayrıca, ‘Hırsızlıktan' 6 yıl 3'er ay, ‘Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçundan ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasına mahkum etti. Heyet kararı açıkladıktan sonra sanıkları yurt dışına çıkış yasağı ve Cuma günleri saat 08.00-16.00 arasında imza atma karşılığında tahliye ettiklerini bildirdi.

Karara isyan ettiler

Sanıkların müebbet hapis cezasına mahkum edilip ardından tahliye edilmeleri öldürülen Kudret Yener’in kız kardeşlerini ve avukatlarını şoke etti. Duruşma çıkışı sinir krizleri geçiren müşteki Nesibe Gençer, mahkemenin müebbet ve ayrıca başka hapse mahkum ettiği sanıkları tahliye etmesini yargı skandalı olarak yorumladı.

"Böyle karar olur mu?"

Adana Adliyesi'nde 8 yılı ağır cezada geçen 14 yıllık yazı işleri müdürü Nesibe Gençer, sanıkların 370 gün firar ettikten sonra yakalanıp tutuklandıklarına dikkat çekerek şunaları söyledi: "Yalnız yaşayan ablamı vahşice öldürdüler. Ablamın tırnağındaki DNA'lar ile sanıklardan İsmail'in DNA'sı uyuştu. Mahkeme yargılama sonunda önce ağırlaştırılmış müebbet verdi, sonra iyi hali uygulayıp müebbete çevirdi. Canilerin yaptığı vahşetin iyi hali mi olur?

Hırsızlıktan ve konut dokunulmazlığından da cezalar verildi. Ama gel gelelim, mahkeme başkanı gerekçesini dahi açıklamaya gerek görmeden 2 canavarı da adli kontrol şartıyla tahliye etti. Bu tahliye kararı apaçık yargı skandalıdır, kanımızı dondurdu.

Böyle bir karar olur mu? Nasıl müebbete mahkum ettiğin canileri serbest bırakırsın. Şimdi ellerini kollarını sallayarak gezecekler, belki de bir başka kadını öldürecekler."